Alfa Romeo celebra un tris di premi vinti da Giulia Quadrifoglio e Junior Veloce in UK

Alfa Romeo celebra un tris di premi vinti sia per la Giulia Quadrifoglio che per la Junior Veloce. La Giulia Quadrifoglio è stata nominata “Best Performance Car 2024” nell’annuale Cinch Car of the Year Awards ed è stata nominata una delle “Best New Cars of the Year” da City AM. La Junior Veloce è stata anche nominata “Car Of The Year” dal Southern Group of Motoring Writers (SGMW) ed è stata anche seconda nella categoria “Best Electric Car” del Cinch.

Alfa Romeo ottiene tre premi nel Regno Unito grazie ad Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Junior

L’SGMW ha assegnato il suo massimo riconoscimento alla nuova Alfa Romeo Junior, conferendole l’ambito titolo di Auto dell’Anno. Ian Robertson, Presidente del Southern Group of Motoring Writers, ha affermato: “La nuova Junior di Alfa Romeo è davvero brillante da guidare. Nella versione Veloce, è l’Alfa più performante che è stata lanciata di recente. Inoltre, è la vettura a due volumi più maneggevole che Alfa abbia mai realizzato, inclusa l’Alfasud. Con la Junior, Alfa Romeo dimostra che è ancora possibile acquistare un’auto compatta che è divertente da guidare, un’auto per cui puoi davvero appassionarti”.

Junior Veloce rappresenta l’epitome della sportività italiana ed è stata sviluppata per portare il DNA Alfa Romeo alla prima auto elettrica del marchio ed è stata supervisionata dallo stesso team che ha supervisionato altri modelli iconici tra cui 4C, 8C, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio. Alimentata da un motore elettrico da 280 CV che eroga 345 Nm di coppia, Junior Veloce è in grado di percorrere fino a 410 km (WLTP) e può caricarsi dal 20 all’80% in meno di 30 minuti utilizzando un caricabatterie rapido da 100 kW.

Beneficia di un differenziale a slittamento limitato Torsen, sospensioni ribassate di 25 mm e freni migliorati per conferirle la migliore maneggevolezza della categoria, la migliore sensazione di strada e la migliore dinamica di guida complessiva. La Junior Veloce è dotata di sterzo con rapporto di taratura di 14,6 per un feedback migliore, sospensioni sportive ribassate di 25 mm per migliorare la stabilità in curva e un impianto frenante potenziato con dischi anteriori da 380 mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini per prestazioni di frenata eccezionali.

Cinch ha premiato la Giulia Quadrifoglio come “Best Performance Car 2024” ai suoi premi inaugurali. Sam Sheehan, direttore editoriale di Cinch, ha commentato la vittoria della Giulia: “Lanciare una Giulia Quadrifoglio aggiornata nell’anno in cui è uscita la nuova Junior ci ha ricordato il meglio del passato di Alfa Romeo, pur guardando al futuro.

E partendo dalla Junior nella versione Veloce, Alfa ha sottolineato come anche un crossover completamente elettrico non debba allontanarsi troppo dal percorso turbocompresso dell’amatissima Giulia. Entrambe le auto hanno una presenza su strada eccezionale e offrono al contempo una maneggevolezza delicata a un guidatore appassionato, ma ciò che ha suggellato l’accordo per i nostri premi è stato il modo in cui lo fanno senza compromettere l’usabilità quotidiana”.

Giulia Quadrifoglio è alimentata da un motore V6 turbocompresso da 2,9 litri e 520 CV in combinazione con un differenziale autobloccante meccanico derivato dalla Giulia GTA per ottimizzare il trasferimento di coppia e aumentare stabilità, agilità e velocità in curva. L’uso di materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, il cofano, lo spoiler e le minigonne laterali, nonché l’aerodinamica attiva, garantiscono la migliore dinamica di guida della categoria.

Con City AM che ha anche riconosciuto la Giulia Quadrifoglio tra le “Migliori auto nuove dell’anno”, il Motoring Writer del giornale, Tim Pitt, ha affermato: “Ora che ha nove anni, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sta invecchiando come un robusto vino rosso italiano. Mentre altre super berline diventano più grandi e pesanti, appesantite da una tecnologia non necessaria, i semplici piaceri della Giulia da 520 CV e 1.650 kg diventano sempre più soddisfacenti.