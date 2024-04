Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: con i suoi 1.000 cavalli e prestazioni record sarà auto fuori dal comune

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è una delle novità più attese in assoluto tra quelle che saranno lanciate sul mercato nei prossimi anni dalla casa automobilistica del Biscione. Si dovrebbe infatti trattare di un modello simbolo per il nuovo corso del Biscione iniziato con il lancio di Alfa Romeo Tonale nel febbraio del 2022. Questa auto infatti dovrebbe rappresentare il non plus ultra di quello che lo storico marchio milanese ha da offrire sotto il gruppo Stellantis in termini di design, prestazioni, lusso, tecnologia e connettività.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che vedremo di sicuro entro la fine del 2026

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio dovrebbe fare il suo debutto entro la fine del 2026. Questo almeno secondo quanto anticipato dal numero uno del Biscione l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Prima di lei conosceremo la nuova Alfa Romeo Stelvio che invece dovrebbe debuttare circa un anno prima nella seconda metà del 2025. Entrambe queste auto nasceranno su piattaforma STLA Large e saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.

Tornando alla nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio questa auto dovrebbe avere circa mille cavalli ad essere solo elettrica. Questa vettura sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km orari in circa 2 secondi e dovrebbe avere una velocità massima più elevata rispetto a quella del modello attuale che è pari a 307 km orari.

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, qui vi mostriamo un nostro render esclusivo che è stato realizzato dal designer e creatore digitale TZU ai Design che partendo dalla precedente generazione ha immaginato quella che potrebbe essere l’evoluzione di design di questo modello. Appaiono evidenti che alcuni nuovi elementi di design derivino dal recente Alfa Romeo Junior che con la sua presentazione dovrebbe aver anticipato alcuni elementi di design ricorrenti che ritroveremo nelle future auto del Biscione. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questa vettura destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente farà il suo debutto ufficiale sul mercato premium.