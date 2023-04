Alfa Romeo Giulia GTA: performance e leggerezza ai massimi livelli

Svelata per la prima volta nel 1965, l’Alfa Romeo Giulia GTA è una vera e propria icona del design italiano e del motorsport e ha contribuito a definire il concetto di Gran Turismo Alleggerita.

All’epoca si proponeva come versione speciale della Giulia Sprint GT, progettata per essere più leggera e veloce, con un’attenzione particolare alla performance in pista. Nata nel cuore dello storico stabilimento di Arese, la Giulia GTA ha conquistato gli appassionati di tutto il mondo grazie alle sue linee seducenti, alla sua agilità e alla sua potenza.

Alfa Romeo Giulia GTA interni

Alfa Romeo Giulia GTA: un modello che ha segnato la storia del Biscione

Il design è opera di Bertone, guidato all’epoca da Giorgetto Giugiaro. La vettura si caratterizza per le sue linee eleganti e sportive, con un frontale aggressivo e un profilo slanciato. Il corpo è stato realizzato in alluminio anziché in acciaio come nella versione standard, riducendo così il peso di circa 200 kg. Alcuni dettagli, come le griglie frontali e le maniglie delle portiere, sono stati semplificati per ridurre ulteriormente il peso e migliorare l’aerodinamica.

Sotto il cofano dell’Alfa Romeo Giulia GTA si cela un motore in alluminio da 1.6 litri, alimentato da due carburatori Weber a doppio corpo. La potenza erogata era di 115 CV nella versione stradale e fino a 170 CV in quella da competizione grazie a un’elaborazione più spinta.

Il rapporto peso/potenza estremamente favorevole permetteva alla Gran Turismo Alleggerita di raggiungere una velocità massima di circa 190 km/h (versione stradale) e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi.

Il telaio è stato rinforzato e dotato di sospensioni più rigide rispetto al modello standard per garantire una maggiore stabilità e tenuta di strada nelle gare. Anche l’impianto frenante è stato potenziato tramite l’adozione di freni a disco sulle quattro ruote.

Grazie alle sue caratteristiche uniche, la Giulia GTA è diventata ben presto una protagonista indiscussa delle competizioni automobilistiche. Ha ottenuto numerosi successi, sia a livello nazionale che internazionale, nelle gare del Campionato Europeo Turismo e in altre competizioni prestigiose come il Tour de France e la Targa Florio.

Le vetture da competizione erano spesso personalizzate e preparate da scuderie e team indipendenti, tra cui Autodelta – il reparto corse ufficiale del Biscione. Le GTA si sono contraddistinte per la loro affidabilità e versatilità, dimostrando di essere competitive sia nelle cronoscalate che nei circuiti. Tra i piloti che hanno contribuito a scrivere la storia della GTA, ricordiamo Andrea de Adamich, Toine Hezemans e Gianluigi Picchi.

Ha ispirato le più recenti Giulia Quadrifoglio e GTA/GTAm

La popolarità e i successi in pista conquistati da questo modello hanno contribuito a consolidare la fama di Alfa Romeo come marchio sportivo. Nel corso degli anni, inoltre, l’Alfa Romeo Giulia GTA è diventata un’autentica icona, tanto da essere spesso celebrata e omaggiata in manifestazioni dedicate alle auto storiche, come il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este e il Goodwood Festival of Speed.

La sua influenza si estende anche ai modelli più recenti del marchio milanese, come la Giulia Quadrifoglio e la Giulia GTA/GTAm, presentata nel 2020 in occasione del 110° anniversario del brand milanese. Queste vetture hanno ereditato lo spirito e le prestazioni della GTA originale, reinterpretandole in chiave contemporanea e dimostrando che la passione per la velocità e la ricerca della perfezione sono valori ancora vivi e radicati nella tradizione di Alfa Romeo.