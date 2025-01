Lancia oltre 32.000 immatricolazioni nel 2024 in Italia

Il 2024 si è concluso con risultati molto positivi per il marchio Lancia, che sta attraversando una fase di grande rinnovamento e crescita. Il brand ha intrapreso un autentico Rinascimento, caratterizzato dall’introduzione di nuovi modelli, dal restyling dei suoi showroom esclusivi e da un ambizioso processo di internazionalizzazione volto a rafforzare la sua posizione nel mercato premium. Con oltre 32.000 immatricolazioni, Lancia ha raggiunto una quota di mercato del 2,1%. La Ypsilon, nel competitivo segmento B, ha ottenuto una quota del 9,6%, confermandosi come una delle vetture compatte più apprezzate e affermandosi ulteriormente nel suo segmento.

Dopo il lancio iniziale in Italia, a fine 2023, con la presentazione del nuovo logo e l’introduzione della moderna Corporate Identity, Lancia ha dato il via anche al debutto del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Questo ambizioso piano di rinnovamento ha continuato a svilupparsi con grande energia nel corso del 2024, seguendo il piano strategico di Stellantis “Dare Forward 2030”. Il piano prevede l’introduzione di una gamma innovativa composta da tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dalla Nuova Ypsilon. Presentata a febbraio a Milano, la Nuova Ypsilon ha rapidamente catturato l’attenzione, ottenendo un enorme successo sia tra il pubblico che tra i media internazionali, conquistando numerosi premi di prestigio.

La Nuova Lancia Ypsilon, primo modello della nuova era del brand, si distingue nel segmento per la sua versatilità, efficienza e attenzione all’ambiente. Progettata, sviluppata e realizzata a Torino, questa vettura soddisfa le esigenze di una clientela moderna e sensibile alla sostenibilità, che ha mostrato un forte apprezzamento nelle numerose iniziative a cui ha preso parte durante tutto il 2024, tra cui il roadshow e le emozionanti “Experience Days” che hanno attraversato le principali città italiane, con una grande partecipazione in ogni tappa.

Disponibile in motorizzazioni 100% elettrica e ibrida di nuova generazione, la Nuova Ypsilon è proposta in tre diversi allestimenti, rappresentando una tappa fondamentale nella storia del marchio che ha celebrato i suoi 118 anni. Questa vettura unisce eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e un forte impegno per l’ambiente. In Italia, entro la fine del 2024, si è conclusa con successo la fase di lancio della Nuova Ypsilon in tutte le 160 Casa Lancia rinnovate, showroom esclusivi che incarnano la nuova corporate identity del marchio. Qui, i clienti hanno avuto la possibilità di scoprire la gamma completa della vettura, composta dagli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, tutti disponibili in versioni elettriche o ibride, e di vivere esperienze uniche attraverso test drive che hanno messo in evidenza le straordinarie doti di maneggevolezza ed efficienza del modello.

Nel 2024 ha preso avvio un’importante fase di internazionalizzazione per il marchio Lancia, che ha in programma, entro il 2025, l’apertura di una rete di 70 nuovi concessionari in grandi città europee. I primi mercati ad essere coinvolti in questo progetto sono stati Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo e Paesi Bassi, mentre nel 2025 sarà la Germania a ospitare i primi showroom Lancia, accompagnati da una rete di assistenza dedicata.

Inoltre, il 2025 segnerà il ritorno di Lancia nel mondo del motorsport, con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche moderne. La nuova Ypsilon Rally4 HF, che si prepara a essere protagonista, rende omaggio alla lunga e vincente tradizione rallystica del marchio. L’anno 2025 sarà anche l’occasione per il rilancio della leggendaria sigla HF, che inizialmente accompagnerà la Ypsilon, per poi estendersi alla futura gamma del marchio, che adotterà la denominazione “HF” per i suoi modelli più sportivi.

Nel corso del 2024, Lancia ha ricevuto numerosi premi internazionali, rafforzando la sua reputazione nel campo del design e dell’innovazione. A settembre, la Lancia Pu+Ra HPE ha conquistato il prestigioso titolo di “Best of Show” al Chantilly Concours d’Élégance in Francia, un evento che celebra l’eccellenza nel design automobilistico e la fusione con il mondo della moda. Nello stesso mese, la Nuova Ypsilon ha vinto l'”Icon Design Trophy” ai Prisa Motor Awards in Spagna, affermandosi come leader nel segmento B premium grazie a un design innovativo e avanzate soluzioni tecnologiche.

A ottobre, la vettura ha ricevuto il “Prix du Style” al Grand Prix Auto Moto in Francia, celebrando l’unione di artigianato italiano e tecnologia all’avanguardia. A dicembre, infine, Lancia è stata premiata con il riconoscimento “A Star is Back” agli AutoBest Awards, simbolo del suo rinascimento, con un focus su elettrificazione, sostenibilità e posizionamento nel segmento premium.

Il 2024 ha rappresentato un anno fondamentale per il marchio Lancia, gettando le basi per un futuro solido e segnando una fase decisiva nel suo percorso di rinnovamento. Tra gli impegni presi e puntualmente realizzati, spicca la conferma che la nuova Lancia Gamma sarà prodotta dal 2026 nello stabilimento di Melfi, uno degli impianti più avanzati del Gruppo, scelto per l’eccellenza della sua produzione e per il ruolo chiave che svolge nella transizione verso la mobilità elettrica. Questa scelta sottolinea il forte legame di Lancia con le sue origini italiane e l’importanza di investire nel territorio, contribuendo allo sviluppo di prodotti innovativi e al sostegno dell’economia locale e nazionale.