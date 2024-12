Nuova Lancia Ypsilon: il suo roadshow in Italia è giunto al termine

Dopo un mese intenso e migliaia di chilometri percorsi, il roadshow che ha visto protagonista la Nuova Lancia Ypsilon ha concluso il suo emozionante viaggio attraverso l’Italia. Partito da Torino a metà novembre, questo gioiello firmato dal Centro Stile Lancia ha attraversato il Paese da Nord a Sud e ritorno, toccando alcune delle città più iconiche. Dal Piemonte alla Lombardia, dal Lazio alla Campania, la prima auto della nuova era del marchio Lancia ha percorso le strade più celebri di Torino, Milano, Roma e Napoli, facendosi ammirare nei luoghi simbolo delle principali città italiane.

Il roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha percorso migliaia di chilometri alla scoperta dei luoghi più incantevoli della penisola italiana

Il punto di partenza non poteva che essere la capitale della Savoia, dove affonda le sue radici la Lancia. Era il 1906 quando Vincenzo Lancia fondò l’omonima casa automobilistica, che sfornava 118 anni di eleganza e innovazione, sempre al servizio del popolo. La flotta di dieci Ypsilon danzava sotto le luci natalizie di via Po e del Quadrilatero, passando per piazza Castello, piazza Vittorio Veneto e piazza San Carlo, il “salotto di Torino”.

Il glamour della Nuova Ypsilon ha poi fatto tappa a Milano. Poteva esserci passerella migliore della città della moda e del glamour, con la prestigiosa Via Montenapoleone? Dove si incontrano i marchi italiani più rinomati al mondo, simboli dell’eleganza e dell’artigianalità italiana, come Gucci, Prada, Armani e Versace, il nuovo modello ha sfoggiato tutto il suo splendore, unendo tradizione e innovazione, valori fondamentali del Made in Italy.

Da Milano a Roma, la Nuova Ypsilon ha affascinato e incantato turisti e abitanti della Città Eterna, cuore tricolore del Belpaese, salendo e scendendo i colli romani e attraversando alcuni dei luoghi più iconici dell’Urbe: dal Circo Massimo al Colosseo, da Piazza di Spagna alla Fontana di Trevi, fino a Piazza Navona.

Prima di rientrare a casa, il tour ha toccato anche Napoli. La Ypsilon ha costeggiato il lungomare partenopeo, sinonimo di calore e allegria, visitando anche Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino, via Toledo e i quartieri di Chiaia e Vomero, in uno scenario mozzafiato, diviso a metà tra il mare cristallino e il Vesuvio, che dai suoi 1.281 metri di altezza osserva silenziosamente Partenope in tutto il suo splendore.

Lancia invita tutti a visitare una delle 160 Case Lancia distribuite in tutta Italia, gli esclusivi showroom che riflettono la nuova identità del marchio. Qui, i clienti possono vivere un’esperienza premium e provare emozionanti test drive su strada, mettendo alla prova le straordinarie qualità di maneggevolezza, efficienza e performance della Nuova Lancia Ypsilon. Presso i concessionari, è possibile esplorare l’intera gamma del modello, disponibile nelle versioni Ypsilon, LX e Cassina, sia in configurazione elettrica che ibrida. Inoltre, fino al 31 dicembre, è attiva un’offerta finanziaria imperdibile: è possibile acquistare la Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200€ per 48 mesi o la Nuova Ypsilon Elettrica a 200€ per 36 mesi, con il primo pagamento posticipato di 90 giorni. Al termine del finanziamento, il cliente potrà scegliere se sostituire, mantenere o restituire il veicolo.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato: “Il roadshow della nuova Lancia Ypsilon è stato un bellissimo viaggio nel cuore della nostra Italia. Questo evento ci ha dato l’opportunità di mostrare al pubblico non solo il design senza tempo e l’innovazione tecnologica della nuova Ypsilon, ma anche di celebrare lo stile e l’eleganza che da sempre contraddistinguono Lancia. La risposta del pubblico è stata straordinaria: migliaia di persone hanno partecipato agli eventi nelle varie tappe, dimostrando un grande interesse e un forte legame con il nostro marchio. Le attività locali, però, proseguono grazie ai concessionari, quindi ci saranno ancora tante occasioni per incontrare la Nuova Ypsilon.”