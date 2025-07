Ferrari Amalfi Spider: ecco quale potrebbe essere il suo design

Ferrari Amalfi Spider è un render del designer russo Aksyonov Nikita, che in attesa di sapere se davvero la casa automobilistica del cavallino rampante pensi di lanciare sul mercato una versione cabrio del nuovo modello, ha ipotizzato quello che potrebbe essere lo stile di questa auto basandosi ovviamente sulla versione coupè che come sappiamo è stata svelata ufficialmente nei giorni scorsi. L’artista ha immaginato la Ferrari Amalfi in versione spider 2+ con tetto ripiegabile, mantenendo fedelmente le proporzioni eleganti e i tratti distintivi del modello coupé. Il tettuccio rigido è stato eliminato in favore di una copertura posteriore nera, senza compromettere l’equilibrio stilistico dell’auto.

Ecco come potrebbe apparire una futura Ferrari Amalfi Spider

Anche se non ufficiale, questa visione della Ferrari Amalfi Spider appare credibile e ben integrata nel linguaggio estetico della Casa di Maranello. Un esercizio stilistico che stimola l’interesse degli appassionati, nell’attesa di possibili sviluppi reali. La nuova Ferrari Amalfi, dal prezzo base di 240.000 euro, prende il nome dall’omonima località campana, scelta per la sua forza evocativa e il legame visivo con l’Italia più iconica e suggestiva.

Rispetto alla Ferrari Roma, la nuova Amalfi introduce evoluzioni significative. Il frontale è stato completamente rivisitato, con richiami stilistici alla F80 e alla 12Cilindri, offrendo un aspetto più aggressivo e moderno. All’interno si assiste a un ritorno alla praticità: i comandi touch screen, spesso criticati, vengono in gran parte sostituiti da pulsanti fisici più intuitivi, incluso il tradizionale tasto rosso per l’accensione. Ferrari conferma inoltre l’addio definitivo al cambio manuale.

L’abitacolo ospita tre display, incluso uno per il passeggero, mentre sotto il cofano troviamo il V8 da 631 CV, che supera i 612 della Roma. Con motore anteriore-centrale, l’Amalfi sfida Aston Martin Vantage, AMG GT, McLaren GT, Porsche 911 Turbo S e Corvette Z06. Di certo un’ipotesi come quella di questo render sembra molto interessante e sicuramente troverebbe molti acquirenti interessati tra i clienti abituali del cavallino rampante. Vedremo dunque se in futuro ci sarà davvero spazio per una Ferrari Amalfi Spider.