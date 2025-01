Alfa Romeo: buoni risultati in Italia nel 2024 anche grazie a Junior

Nonostante tutti i problemi che affliggono il settore automobilistico a livello globale, il marchio Alfa Romeo festeggia un 2024 di consolidamento nel mercato italiano, con oltre 20.000 unità vendute e una quota di mercato pari all’1,5%.

Alfa Romeo chiude il 2024 con oltre 20.000 immatricolazioni in Italia

La protagonista indiscussa è l’Alfa Romeo Junior, la nuova compatta sportiva che segna il ritorno del marchio nel segmento B. Dal lancio fino ad oggi, sono stati registrati quasi 5.000 ordini, mentre le immatricolazioni hanno superato le 2.300 unità, permettendole di conquistare il podio tra i modelli premium più venduti nel segmento nel secondo semestre.

Inoltre, all’inizio del 2025, si apriranno gli ordini per la nuova versione Ibrida Q4, l’unica nella categoria delle compatte premium a offrire anche la variante a trazione integrale Q4. L’offerta di Alfa Romeo Junior si arricchisce, rendendola la più completa e variegata del segmento. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di motorizzazione, tra cui la versione completamente elettrica o quella ibrida, e optare per diverse varianti della vettura.

Per chi cerca una sportività quotidiana, c’è la versione Junior, mentre per chi desidera prestazioni superiori ci sono le versioni Junior Veloce. Inoltre, la nuova versione Ibrida Q4, con trazione integrale, si presenta come la scelta ideale per un utilizzo urbano. Anche nel 2024, il C-SUV Premium Tonale ha ottenuto ottimi risultati, con circa 13.000 immatricolazioni e una quota di mercato del 4,6%, confermandosi tra i modelli premium più venduti nel suo segmento.

Anche la berlina sportiva Giulia ha registrato ottimi risultati nel 2024, raggiungendo una quota di mercato superiore al 3% e vendendo circa 1.200 unità, mantenendo performance in linea con quelle dell’anno precedente. Sebbene non disponga di motorizzazioni ibride, Giulia continua a essere la berlina sportiva premium più venduta e si posiziona al terzo posto tra le auto con motorizzazioni termiche. Inoltre, il canale del noleggio a lungo termine ha visto una crescita significativa, con un aumento sia nel volume delle immatricolazioni (+35%) sia nella quota di mercato (+0,3 punti), confermando un trend positivo per il marchio.

Infine, Alfa Romeo Stelvio continua a distinguersi come uno dei modelli più apprezzati nel panorama automobilistico italiano. Nei primi undici mesi del 2024, il modello ha raggiunto una quota di mercato pari all’8,9% nel suo segmento, con circa 6.600 immatricolazioni registrate. Nel corso dell’anno precedente, Stelvio si è posizionato tra le prime vetture del segmento, eccellendo in varie motorizzazioni, e ha conquistato la leadership tra i D-SUV alimentati a gasolio. Inoltre, è stato uno dei modelli più scelti nel mercato del noleggio a lungo termine, posizionandosi tra i primi tre nella sua categoria, confermando il suo successo e la sua popolarità tra i consumatori.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo Italia, ha dichiarato: “Il 2024 è stato un anno ricco di soddisfazioni per il nostro marchio, durante il quale siamo riusciti non solo a consolidare la nostra posizione sul mercato italiano, ma anche a rafforzare i legami con i nostri clienti, che sono stati al centro delle nostre strategie. I risultati che abbiamo raggiunto sono il risultato di un impegno costante e della qualità superiore dei nostri veicoli, a testimonianza della solidità del brand e della nostra capacità di anticipare le tendenze e le esigenze del mercato. Guardiamo al 2025 con grande ottimismo, certi di poter contare su una gamma di modelli ancora più completa e su un team di lavoro altamente motivato, supportato da una rete di vendita che punta sempre all’eccellenza in ogni aspetto del nostro operato.”