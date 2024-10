Alfa Romeo Junior Veloce: aperti gli ordini anche in UK, confermato l’arrivo della versione ibrida anche in quel paese

Alfa Romeo ha aperto gli ordini per Alfa Romeo Junior Veloce da 280 CV in UK e ha anche confermato che la versione ibrida della Junior sarà in vendita nel Regno Unito nel 2025. Junior Veloce rappresenta l’apice della sportività italiana ed è stata sviluppata per portare il DNA Alfa Romeo nella prima auto elettrica del marchio.

Alfa Romeo Junior Veloce da 280 CV si unisce alla gamma del SUV insieme alle edizioni di lancio Elettrica e Speciale

Alimentata da un motore elettrico da 280 CV che eroga 345 Nm di coppia, Alfa Romeo Junior Veloce è in grado di percorrere fino a 350 km e può caricarsi dal 20 all’80% in meno di 30 minuti utilizzando un caricabatterie rapido da 100 kW. Beneficia inoltre di un differenziale autobloccante Torsen, sospensioni ribassate di 25 mm e freni potenziati per conferirle la migliore maneggevolezza della categoria, la migliore sensazione di guida e la migliore dinamica di guida complessiva. Lo sviluppo dell’auto è stato supervisionato dallo stesso team responsabile della creazione di modelli iconici come la 4C, la 8C, la Giulia Quadrifoglio e la Stelvio Quadrifoglio. La loro competenza garantisce che la Junior Veloce offra la sensazione di guida e la dinamica attese da un’Alfa Romeo.

Alfa Romeo Junior Veloce è dotato di sterzo con rapporto di taratura di 14,6 per un feedback migliorato, sospensioni sportive ribassate di 25 mm per migliorare la stabilità in curva e un sistema frenante potenziato con dischi anteriori da 380 mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini per prestazioni di frenata eccezionali. Il differenziale Torsen assicura trazione e controllo ottimali in varie condizioni di guida.

Veloce esalta la sportività della Junior Elettrica standard con cerchi in lega da 20 pollici diamantati, tetto nero bicolore, finestrini posteriori oscurati, pinze freno verniciate in rosso e kit di styling sportivo con Scudetto nero diamantato. All’interno, sedile del conducente a sei vie con funzione massaggio in vinile e tessuto Spiga, volante in pelle, pedali sportivi e battitacco sono tutti di serie.

Sono disponibili anche due pacchetti opzionali, Technology e Sport. Le caratteristiche del pacchetto Technology includono guida autonoma di Livello 2, portellone elettrico vivavoce, luci LED Matrix e navigazione connessa con assistente virtuale. Il pacchetto Sport offre il meglio della sportività con sedili Sabelt, rivestimenti in Alcantara e caratteristiche esterne sportive.

E’ stato inoltre confermato che Alfa Romeo Junior Ibrida arriverà anche nel Regno Unito. Il modello offre un’architettura Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) da 136 CV e 48 V. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un motore elettrico da 21 kW integrato nell’innovativo cambio a doppia frizione a 6 velocità, che lavora insieme all’inverter e alla centralina di controllo della trasmissione per garantire la massima efficienza. Junior Ibrida offre quindi un’esperienza di guida estremamente fluida per muoversi in città in modalità elettrica durante il parcheggio, a basse velocità e quando il motore è sotto carico leggero.