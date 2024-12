Alfa Romeo Junior: il SUV compatto del Biscione sarà Car of the Year 2025?

Alfa Romeo Junior è stata la grande novità per la casa automobilistica milanese in questo 2024 che ormai volge al termine. La vettura ha riportato il brand premium di Stellantis al centro dell’attenzione per vari motivi. Anche il clamoroso cambio di nome da Milano a Junior ha contributo sicuramente a far parlare molto di se.

Alfa Romeo Junior: il 10 gennaio sapremo se sarà Car of the Year 2025

Alfa Romeo Junior è stata una delle novità più importanti in assoluto nel settore auto in questo 2024. Ciò è testimoniato tra le altre cose anche dal fatto che il SUV compatto del Biscione è risultata essere una delle finaliste del prestigioso premio Car of the Year 2025 che verrà assegnato il prossimo 10 gennaio in occasione del Salone dell’auto di Bruxelles 2025 evento che vedrà i marchi del gruppo Stellantis tra i principali protagonisti.

Sono in tanti a sperare che Alfa Romeo Junior possa davvero ottenere questo premio. Si tratterebbe di un riconoscimento che manca ormai da molti anni per il Biscione. L’ultima Alfa Romeo a vincere questo importante premio fu Alfa Romeo 147 nel 2001. Tra l’altro sono due le auto del Biscione che sono state capaci di ottenere questo premio. L’altro modello a vincere nel 1998 fu Alfa Romeo 156. Ricordiamo che il premio Car of the Year viene assegnato dal 1964. Molte auto rimaste nella storia hanno ottenuto questo riconoscimento.

Per poter diventare Car of the Year 2025 Alfa Romeo Junior dovrà superare la concorrenza di altre 6 auto: Citroën ë-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3, Renault 5/Alpine A290. Vincere questo premio ovviamente aumenterebbe il prestigio di questo modello e potrebbero beneficiarne anche le vendite che già sembrano essere partite con il piede giusto.

Vedremo dunque se il prossimo 10 gennaio la giuria del premio deciderà di assegnarlo proprio alla nuova entry level del Biscione un modello che da il via al nuovo corso di Alfa Romeo che nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma con una novità ogni anno a partire dalla nuova Stelvio nel 2025 e proseguendo con la nuova Giulia nel 2026.