Fiat Grande Panda: debutto imminente, nuove conferme

Fiat Grande Panda sta per arrivare anche in Italia dopo l’apertura degli ordini in altri mercati quali Francia, Paesi Bassi, Austria, Germania e Portogallo. La conferma l’ha data il numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois il quale nel comunicato stampa con gli auguri di fine anno ha confermato che il 2025 di Fiat in Italia si aprirà con il lancio sul mercato di un modello di rilevanza globale che darà origine ad una nuova famiglia di auto.

Debutto ormai imminente in Italia per Fiat Grande Panda

Dunque forse già a gennaio si potrebbero aprire gli ordini per Fiat Grande Panda con l’arrivo del modello nelle concessionarie. Ovviamente si attendono notizie ufficiali da parte di Fiat che potrebbero già arrivare la prossima settimana. Nel frattempo la vettura continua i test in strada come si evince dalle foto spia di Gabetz Spy Unit pubblicate sui sociale da Walter Vayr che mostrano uno dei prototipi del veicolo di Fiat in colore Blu Lago. Si tratta di una colorazione inedita per il modello che fino ad oggi non era mai stato avvistato dal vivo con questo colore. A quanto pare la prima versione di questa vettura ad arrivare sul mercato sarà la variante elettrica al 100 per cento con autonomia di 320 km e motore elettrico da 113 cavalli che dovrebbe avere un prezzo di partenza sulle 24.900 euro.

Poi a seguire in un secondo momento dovrebbe toccare anche alla versione entry level con motore ibrido che invece dovrebbe partire da poco più di 19 mila euro secondo le ultime indiscrezioni. Ricordiamo che questa auto viene prodotta su piattaforma smart car presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac. Si tratterà di un modello globale che verrà venduto in tutto il mondo. In Sud America l’auto si potrebbe chiamare nuova Fiat Argo. Da questa auto deriveranno altri modelli che daranno origine ad una vera e propria famiglia di vetture. Tra queste la nuova Fiat Multipla e la Fiat Panda Fastback.