Fiat Grande Panda: il colore azzurro acqua ben si associa alle linee della carrozzeria

Continuano gli avvistamenti di Fiat Grande Panda da parte di Walter Vayr di GabetzSpyUnit. Le ultime foto spia hanno immortalato il prototipo del modello di Fiat in un colore che fino ad oggi dal vivo non era mai stato mostrato. Ci riferiamo all’azzurro acqua che dunque viene svelato dal vivo dopo il giallo oro, il bianco gelato, il nero cinema e il rosso passione. Si tratta di un colore che ben si addice al design del modello esaltando le sue linee e le sue principali caratteristiche estetiche.

Anche in colore azzurro acqua Fiat Grande Panda non delude

Fiat Grande Panda come sappiamo è la grande novità di questo 2024 per la casa torinese. L’attesa per il suo lancio sul mercato in Italia cresce ogni giorno di più. Al momento non è dato sapere quando l’auto arriverà effettivamente e quando si apriranno gli ordini. Alcuni parlano di gennaio altri di marzo. I prezzi dovrebbero partire da poco più di 19 mila euro per la versione ibrida entry level e da poco meno di 25 mila euro per l’elettrica pura. La vettura prodotta su piattaforma smart car a Kragujevac in Serbia potrebbe regalare buone soddisfazioni a Fiat in termini di vendite e quote di mercato.

Ricordiamo inoltre che Fiat Grande Panda è destinata a caratterizzare nei prossimi anni la gamma della casa italiana dando origine ad una nuova famiglia di auto che proseguirà l’anno prossimo con la Giga Panda conosciuta anche come nuova Fiat Multipla e poi nel 2026 con la nuova Fiat Panda Fastback ancora senza un nome definitivo. Poi a seguire anche un pickup e un camper. Vedremo dunque a proposito di questo modello della casa torinese di Stellantis e delle altre vetture della nuova gamma cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi.