Nuova Fiat Pulse: sarà così la futura generazione?

Nuova Fiat Pulse è la futura generazione di quello che è stato il primo SUV nella storia di Fiat ad essere lanciato nel mercato auto sudamericano. Questo modello nei prossimi anni riceverà la sua seconda generazione. Al momento non è ancora chiaro quando questa auto arriverà ma si vocifera che tra il 2026 e il 2027 qualcosa in proposito potrebbe muoversi.

Sarà questo l’aspetto della nuova Fiat Pulse che arriverà in Sud America tra il 2026 e il 2027?

Anche questa auto sarà prodotta su piattaforma smart car di Stellantis e a quanto pare sarà parente stretto della futura Fiat Giga Panda europea. Nel frattempo, sebbene ancora di questa auto si sa poco e niente, sul web c’è chi ha iniziato questo 2025 ipotizzando quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello della principale casa automobilistica italiana.

Si tratta del creatore digitale e designer automobilistico brasiliano Kleber Silva che ha pubblicato la sua personalissima versione di come sarà la nuova Fiat Pulse quando finalmente arriverà sul mercato. Si tratta sicuramente di una ipotesi molto interessante anche se a nostro avviso il modello in questione potrebbe assomigliare ancora di più alla futura Fiat Giga Panda che la casa torinese ha anticipato nei mesi scorsi con alcune immagini teaser della concept.

Ricordiamo che nei prossimi anni Fiat si doterà di una nuova gamma di auto che saranno vendute in tutto il mondo. Questo significa che non ci saranno più due gamme come avviene adesso con differenze sostanziali tra Europa e Sud America. Le auto cambieranno solo leggermente da un continente all’altro. Ad esempio Fiat Grande Panda si chiamerà nuova Fiat Pulse e avrà solo lievi differenze estetiche rispetto alla vettura europea. Lo stesso potrebbe capitare anche con la nuova Fiat Pulse che dovrebbe comunque essere confermata.