Nuova Fiat Giga Panda: tutto quello che sappiamo a poche ore dal 2025

Nuova Fiat Giga Panda è il soprannome con cui è conosciuta quella che dovrebbe essere la seconda auto della nuova famiglia Panda inaugurata lo scorso 11 luglio con il debutto ufficiale di Fiat Grande Panda. Questa auto, che viene chiamata anche nuova Fiat Multipla, dovrebbe debuttare il prossimo anno. Questi almeno erano i piani iniziali di Fiat come anticipato nei mesi scorsi dallo stesso numero uno del brand torinese Olivier Francois.

Ecco cosa sappiamo a poche ore dalla fine del 2024 a proposito della nuova Fiat Giga Panda che forse vedremo nel 2025

Le cose però, come spesso accade nel mondo dei motori, potrebbero essere cambiate. Così almeno ipotizzano alcune voci provenienti dalla Francia secondo cui il suo lancio potrebbe essere stato spostato a metà del 2026. Al momento però non vi sono notizie ufficiali dunque dobbiamo pensare che per Fiat rimanga il 2025 l’anno giusto per il lancio di questo modello. In ogni caso anche se la nuova Fiat Giga Panda non venisse presentata l’anno prossimo, sembra assai probabile che comunque entro fine anno possano trapelare le prime immagini senza veli del nuovo modello che per il momento conosciamo solo in veste di concept car come nelle immagini che vi mostriamo oppure in un teaser tutto pixellato che lascia molto all’immaginazione.

Al momento della nuova Fiat Giga Panda sappiamo che nascerà su piattaforma smart car e sarà parente stretta sia della Fiat Grande Panda che anche della recente Citroen C3 Aircross. Dalla Grande Panda erediterà gran parte del design soprattutto per quanto concerne la parte anteriore, i gruppi ottici e lo stile degli interni. Rispetto a questa auto però sarà molto più spaziosa con i suoi quasi 4,4 metri contro i 3,99 di Fiat Grande Panda. Con la Citroen C3 Aircross invece avrà in comune le dimensioni, la gamma dei motori, la piattaforma e anche la configurazione. Infatti entrambe queste auto arriveranno sul mercato in versione a 5 e 7 posti e con motori ibridi o elettrici al 100 per cento.

Il luogo di produzione della nuova Fiat Giga Panda sarà lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. La produzione potrebbe partire entro la fine del prossimo anno. Con questa vettura Fiat spera di conquistare nuovi clienti e nuove quote di mercato entrando in un segmento particolarmente popolare e redditizio in questo momento in Europa e nel mondo.

Anche questa auto come del resto anche Fiat Grande Panda sarà un’auto globale che verrà venduta da Fiat in tutto il mondo e non solo in Europa come invece accadeva in precedenza con le auto della vecchia gamma. Nella linea Fiat questa sarà la nuova top di gamma che prenderà il posto di Fiat Tipo che dalla fine del prossimo anno non verrà più prodotta. Vedremo dunque nel corso delle prossime settimane quali altre novità emergeranno a proposito di questo atteso modello di Fiat destinato a far parlare molto di se soprattutto se alla fine prenderà il nome di nuova Fiat Multipla.