Fiat Giga Panda: un motore 1,2 litri da 100 kW / 136 CV per la versione ibrida

Fiat Giga Panda conosciuta anche come nuova Fiat Multipla è la prossima novità prevista per la gamma di Fiat. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno anche se ci sono alcune voci in proposito secondo cui il suo arrivo potrebbe essere slittato alla metà del 2026.

Ecco cosa sappiamo al momento della versione ibrida di Fiat Giga Panda meglio conosciuta con il nome di nuova Multipla

Fiat Giga Panda come il resto delle auto che faranno parte della nuova famiglia Panda arriverà sul mercato sia in versione elettrica che in quella ibrida. Questa ultima sarà la versione entry level della gamma. Oggi ci vogliamo soffermare proprio su questa versione del futuro modello della casa torinese. Questa vettura a quanto pare disporrà del motore 1,2 litri da 100 kW corrispondenti a 136 cavalli.

Il motore della futura Fiat Giga Panda ibrida sarà associato a una trasmissione automatica a doppia frizione elettrificata, che integra un motore elettrico da 21 kW, equivalente a 29 cavalli. Questo sistema consente di percorrere brevi distanze a bassa velocità utilizzando esclusivamente l’alimentazione elettrica, permettendo così una guida silenziosa e a zero emissioni per brevi tragitti. La combinazione tra il motore a combustione e l’unità elettrica offre una maggiore efficienza e versatilità, ottimizzando le prestazioni in diverse condizioni di guida, in particolare in ambito urbano o durante il traffico a bassa velocità.

Al momento sembra improbabile vi sia una versione a benzina di Fiat Giga Panda a differenza di quanto avviene con la cugina Citroen C3 Aircross. Tuttavia al momento questa soluzione non è da escludere del tutto se le cose non dovessero andare secondo previsioni per le altre due varianti del modello. Questa auto che avrà una lunghezza intorno ai 4,4 metri e uno stile simile a Fiat Grande Panda sarà prodotta da Stellantis in Marocco presso lo stabilimento di Kenitra.