Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco cosa sappiamo sull’erede a poche ore dal 2025

Nuova Alfa Romeo Giulietta è il soprannome che abbiamo dato ad una futura vettura di segmento C che probabilmente arriverà sul mercato nel 2027 per affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale che nel frattempo subirà un aggiornamento. In realtà questa vettura che non si chiamerà così sarà erede spirituale del modello uscito di produzione nel 2020 ma con un nome diverso. In proposito al momento si fanno molte supposizioni. C’è chi pensa si possa chiamare nuova Alfa Romeo Brera, chi nuova Alfa Romeo Alfetta e chi pensa che alla fine per questa auto si possa utilizzare il nome di nuova Alfa Romeo GTV. La vettura potrebbe nascere secondo alcuni su piattaforma STLA medium secondo altri su piattaforma STLA Small.

La nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque la sua erede con un nome diverso potrebbe arrivare nel 2028

La nuova Alfa Romeo Giulietta non si sa ancora dove sarà prodotta. Ultimamente però sono girate voci secondo cui si potrebbe trattare di uno dei modelli che verranno prodotti su piattaforma STLA Small a Pomigliano. Non sappiamo però se davvero le cose andranno così. Quello che è sicuro è che questa auto sarà molto diversa dal vecchio modello come anticipato dall’ex CEO del Biscione Jean Philippe Imparato. Da qui la decisione di cambiare nome ma attingendo sempre alla tradizione e alla storia della casa automobilistica milanese utilizzando uno dei nomi più famosi tra quelli che hanno fatto parte della sua gamma negli scorsi decenni.

Imparato ha detto nei mesi scorsi che questa auto avrebbe avuto un design insolito molto diverso dalla hatchback di segmento C uscita di scena nel 2020. La nuova Alfa Romeo Giulietta o come si chiamerà avrà uno stile quasi da berlina coupè con la coda tronca, i fari stretti, la firma luminosa a V al posteriore e la targa centrale. Il tetto sarà spiovente nella parte posteriore e questo darà all’auto uno stile molto aerodinamico.

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe non arrivare solo in versione elettrica come si pensava fino a poco tempo fa. Il forte rallentamento nelle vendite di auto elettriche a livello globale avrebbe suggerito ai dirigenti del Biscione di dotare le sue future auto di versioni termiche in modo da non avere problemi con le vendite. Dunque al pari di quanto accadrà con la nuova Alfa Romeo Stelvio e con la nuova Alfa Romeo Giulia, anche la futura erede di Giulietta potrebbe avere un ibrido plug-in in gamma.

Di una cosa siamo certi, un’auto con queste caratteristiche difficilmente lascerà indifferenti i fan alfisti potendo diventare estremamente popolare sul mercato come una delle auto più vendute dal brand premium di Stellantis. Di sicuro ci sarà spazio anche per una versione Quadrifoglio che come sempre accade sarà la top di gamma del modello assicurando prestazioni fuori dal comune e un piacere di guida unico in puro stile Alfa Romeo.

Per quanto riguarda infine i prezzi saranno in linea con quelli della concorrenza tenendo conto che parliamo di segmento premium e dunque saranno più elevati rispetto a quelli di altre berline compatte presenti nella gamma di altri brand di Stellantis. Dobbiamo infine dire che sebbene il suo arrivo sia davvero molto probabile non c’è stata ancora una conferma ufficiale da parte di Stellantis e dunque bisogna per il momento essere ancora cauti. Probabile però che nel corso del prossimo anno arriveranno le prime conferme da parte del nuovo numero uno del Biscione il CEO Santo Ficili. che deve ancora indicare quelli che sono i suoi programmi a proposito del futuro di Alfa Romeo e se questi differiranno da quelli del suo predecessore Imparato.