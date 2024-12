Alfa Romeo Tonale: con la futura generazione diventerà francese?

Dalla Francia arriva una voce relativa alla futura generazione di Alfa Romeo Tonale. A quanto pare il SUV che attualmente viene prodotto a Pomigliano potrebbe avere una vita più breve del previsto. Infatti si dice che la sua nuova generazione possa debuttare già nel corso del 2027, dovrebbe essere solo elettrica e avere una nuova piattaforma: la STLA Medium. Quello che per il momento non è ancora chiaro è dove sarà costruita questa vettura dato che il nuovo Piano Italia prevede per Pomigliano l’arrivo di due nuovi modelli su piattaforma STLA Small che si aggiungeranno alla Fiat Panda la cui produzione continuerà fino al 2030.

La voce sulla futura Alfa Romeo Tonale arriva direttamente dalla Francia

Dalla Francia ipotizzano che in futuro Alfa Romeo Tonale potrebbe anche emigrare oltralpe. La voce è stata ripotata dal sito ItalPassion.fr secondo cui il Piano Italia lascia intendere un futuro al di fuori dei confini italiani per il SUV di segmento C del Biscione. Secondo questo sito, una delle ipotesi più probabili potrebbe riguardare lo stabilimento di Sochaux, situato in Francia. Attualmente, questo impianto si occupa della produzione di modelli come la Peugeot 3008 e la Peugeot 5008, entrambi SUV di nuova generazione costruiti sulla piattaforma STLA Medium, la stessa su cui si basa anche il Tonale.

Qualora questa possibilità relativa alla nuova Alfa Romeo Tonale venisse confermata, lo stabilimento di Sochaux assumerebbe un ruolo centrale nella strategia di Stellantis per la produzione di SUV elettrici, consolidandosi come un hub strategico per il segmento dei veicoli a zero emissioni del gruppo. Al momento in Italia per quanto riguarda Alfa Romeo le uniche certezze riguardano tre modelli che verranno prodotti a Cassino nei prossimi anni.

Ci riferiamo alla nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo nel 2025, alla nuova Alfa Romeo Giulia che arriverà nel 2026 e ad un nuovo grande SUV di segmento E il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2027. Per il resto si vocifera di una erede di Giulietta che secondo alcuni potrebbe essere prodotta proprio a Pomigliano ma certezze non ve ne sono ancora. Nessuna traccia invece della futura generazione di Alfa Romeo Tonale e questo secondo i francesi farebbe presagire un clamoroso cambio di paese come del resto sta già accadendo con Alfa Romeo Junior prodotto a Tychy in Polonia.