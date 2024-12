Nuova Alfa Romeo Alfetta: se si farà la sua base sarà la STLA Small e forse sarà anche ibrida

Nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere il nome scelto per l’erede di Giulietta che potrebbe arricchire la gamma del Biscione in futuro. Di questa auto in più occasioni ne ha parlato l’ex numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato. Di recente anche il magazine francese l’Argus ha accennato a questa auto.

Nuova Alfa Romeo Alfetta: su piattaforma STLA Small e con motore ibrido?

Parlando di un probabile cambio di piattaforma per tutta una serie di auto compresa anche la nuova Lancia Delta, ha affermato che anche una eventuale nuova Alfa Romeo Alfetta, se verrà approvata subirà la stessa sorte. Infatti queste auto avrebbero dovuto adottare la piattaforma STLA Medium ma a quanto pare adotteranno la STLA Small che può arrivare fino a 4,5 metri di lunghezza. Se il progetto della Alfetta sarà approvato dal nuovo CEO Santo Ficili di conseguenza l’auto utilizzerà questa piattaforma con la possibilità di avere anche una versione ibrida.

Il telaio STLA Small è progettato per supportare i motori elettrici EDM #1 ed EDM #2, sviluppati da Emotors a Metz-Trémery con i nomi M2 e M3, e con potenze variabili da 70 a 180 kW (da 95 a 245 CV) a una tensione di 400 V. Le batterie, con capacità comprese tra 37 e 82 kWh, offriranno un’autonomia fino a 500 km secondo il ciclo WLTP, superiore ai 410 km della Peugeot e-308 attuale. Come dicevamo però ci potrebbe essere spazio anche per un’ibrida per la gioia di moltissimi fan del Biscione.

Ricordiamo infine che esteticamente parlando la nuova Alfa Romeo Alfetta sarà molto diversa dalla Alfa Romeo Giulietta uscita di produzione nel 2020. L’auto infatti avrà uno stile da berlina coupè con coda tronca e profilo estremamente aerodinamico con molti elementi di design simili a quelli che vedremo nei prossimi anni con le nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio oltre che con il grande SUV in arrivo nel 2027.