Nuova Alfa Romeo Brera: sarà così l’erede di Giulietta?

Nuova Alfa Romeo Brera è un render realizzato dal designer e creatore digitale Mirko del Prete di MDP Automotive e pubblicato su Instagram nelle scorse ore. In questa creazione digitale viene immaginata una nuova generazione del celebre modello che sicuramente farebbe gola a molti tra i più sfegatati fan della casa automobilistica del Biscione. Questa auto di recente è tornata alla ribalta in quanto è stato lo stesso numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato a parlarne.

Sarebbe questo il design di una nuova Alfa Romeo Brera se l’auto dovesse tornare?

Imparato ha anticipato che se le cose andranno in una certa maniera per Alfa Romeo dopo il 2027 è possibile il ritorno di una berlina compatta del Biscione nel segmento C del mercato che potrebbe affiancare Alfa Romeo Tonale se non addirittura sostituirlo. Si tratterebbe dunque di una vettura che prenderebbe il posto un tempo occupato da Alfa Romeo Giulietta. Questa auto però avrebbe caratteristiche estetiche molto diverse da Giulietta e dunque è possibile che alla fine venga utilizzato un nome diverso. Tra quelli ipotizzati dallo stesso Imparato anche quello di nuova Alfa Romeo Brera.

Questa auto infatti avrebbe uno stle più sportivo e aerodinamico quasi da berlina coupè con coda tronca e alcuni elementi di design visti nelle più recenti creazioni della casa automobilistica del Biscione. Se questa auto si dovesse realmente fare arriverebbe non prima del 2028 e utilizzerebbe come piattaforma la STLA Medium. La nuova Alfa Romeo Brera sarebbe solo elettrica anche se non si esclude la presenza di una versione range extender con oltre 1.000 km di autonomia.

L’ipotesi di Mirko del Prete è sicuramente molto suggestiva e siamo sicuri che sarebbe molto apprezzata dai fan di Alfa Romeo. Molto però dipenderà da come andranno nel frattempo le vendite per i prossimi modelli del Biscione e da come nel frattempo evolverà il mercato dell’auto a livello gloale.