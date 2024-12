Alfa Romeo Zagato Tarantella: il concept che guarda al futuro ma con un occhio al passato

Car Design World ha pubblicato nei giorni scorsi un interessante progetto di design indipendente ideato da DGTT. Quest’ultimo è l’acronimo di Diego Giraudet, che sui social è noto con il nome di dgtt_design. Il progetto in questione è la Alfa Romeo Zagato Tarantella, una sportiva di alta gamma a tre posti che presenta l’iconica doppia bolla, un elemento distintivo che ne evidenzia il legame con Zagato.

Ecco il concept futuristico Alfa Romeo Zagato Tarantella: un progetto ipotetico di un designer indipendente

Purtroppo, si tratta esclusivamente di un concept che deriva dalla fantasia del designer e che quindi non darà origine ad alcuna vettura originale. Per quanto riguarda l’aspetto estetico, sono facilmente riconoscibili alcuni tratti tipici del design Alfa Romeo, come il logo Quadrifoglio sul fianco, la caratteristica griglia anteriore a doppio scudo e i motivi geometrici che circondano l’abitacolo. Inoltre, i fari posteriori e la firma DRL a LED mostrano un design rotondeggiante che conferisce un aspetto moderno e distintivo al veicolo.

I doppi scarichi posteriori, posizionati su ciascun lato del diffusore posteriore, sono un elemento di design piuttosto importante e rappresentano una dichiarazione stilistica significativa. A nostro avviso, una configurazione ibrida che integri un motore V6 affiancato da un paio di motori elettrici per fornire capacità di trazione integrale elettrica (eAWD) sarebbe una scelta molto promettente.

Ricordiamo infine che un simile gruppo propulsore, con le dovute modifiche, potrebbe essere utilizzato anche sulla prossima generazione della berlina Giulia che vedremo nel corso del 2026 e sulla nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà invece nel 2025. Questa opzione avrebbe il potenziale di migliorare ulteriormente le prestazioni e l’efficienza, dando vita a veicoli che rispondono alle crescenti esigenze del mercato automobilistico moderno, sempre più orientato verso l’elettrificazione e la sostenibilità. Vedremo se Alfa Romeo alla fine terrà conto di ciò oppure no.