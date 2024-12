Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la principale protagonista nel giorno in cui il Biscione festeggerà 115 anni

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prossima nuova auto che arricchirà la gamma della casa automobilistica milanese. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi, forse ad aprile. Molto probabilmente le prime immagini di questa nuova vettura senza veli le avremo già ad inizio del 2025.

Il 24 giugno il Biscione festeggerà 115 anni con la nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà sicuramente la principale protagonista dei festeggiamenti relativi ai 115 anni del brand del Biscione il prossimo 24 giugno. Per quella data l’auto sarà stata certamente già svelata e non escludiamo che quell’occasione possa essere scelta per svelare la gamma al completo o per dare il via agli ordini per il nuovo modello nel nostro paese.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino su piattaforma STLA Large, sarà leggermente più grande come dimensioni rispetto al modello attuale e il suo design sarà molto diverso dal modello attuale essendo ancora più sportivo e aerodinamico. Tra le caratteristiche trapelate fino ad oggi lo scudetto chiuso, i fari stretti, la targa centrale, la coda tronca e una firma luminosa a V per la parte posteriore come nel render che vi mostriamo qui sotto realizzato da Alessandro Masera.

Per quanto riguarda invece la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio, se inizialmente si pensava potesse essere composta solo da propulsori elettrici è emerso di recente la quasi certezza della presenza di almeno una versione termica con le ultime voci che parlano anche di più di una versione ibrida tra cui forse anche una con il celebre motore hurricane, notizia ovviamente che però deve ancora essere confermata ufficialmente dalla casa automobilistica milanese. I prezzi invece devono ancora essere confermati anche se si parla di un lieve aumento rispetto all’attuale listino. Vedremo dunque da gennaio in poi a proposito di questo atteso modello del Biscione cos’altro uscirà fuori.