Nuova Alfa Romeo Giulia: la top di gamma Quadrifoglio sarà un concentrato di potenza e aerodinamica

Nuova Alfa Romeo Giulia farà il suo debutto nella primavera del 2026 se non vi saranno ritardi. La vettura è una delle pià attese di quelle annunciate con il nuovo corso del Biscione iniziato sotto la guida di Jean Philippe Imparato e che adesso proseguirà con il nuovo CEO Santo Ficili. Nei giorni scorsi a proposito di questa vettura ha fatto molto rumore la notizia che non sarà solo elettrica come si pensava fino a pochi mesi fa ma che vi saranno una o più versioni termiche, molto probabilmente ibride e forse ibride plug-in.

Ecco cosa sappiamo sulla versione Quadrifoglio della nuova Alfa Romeo Giulia

Si tratta di una novità molto importante che ha fatto felici i numerosi fan del Biscione che non gradivano particolarmente l’idea di avere a che fare con una nuova Alfa Romeo Giulia solo elettrica. Anche se vi saranno una o più versioni ibride comunque l’elettrico rappresenterà la maggioranza nella futura gamma del modello. Non a caso anche la versione top di gamma Quadrifoglio avrà un motore totalmente a zero emissioni.

A proposito di questa versione della nuova Alfa Romeo Giulia c’è grande curiosità non solo tra i semplici appassionati ma anche tra gli addetti ai lavori. Infatti si dice che si tratterà di una vettura che stupirà e non poco per le sue caratteristiche e le sue prestazioni. L’auto infatti sarà un concentrato di potenza e aerodinamica e sarà anche molto tecnologica. Si parla di oltre mille cavalli di potenza e di un’autonomia che dovrebbe raggiungere gli 800 km con una ricarica completa che avverrà in tempi velocissimi circa 18 minuti. La Quadrifoglio ovviamente avrà una serie di caratteristiche estetiche che la differenzieranno dal resto della gamma di Giulia che dovrebbe partira da una versione entry level con circa 300 cavalli di potenza.

Per il resto della nuova Alfa Romeo Giulia ne sapremo sicuramente molto di più il prossimo anno soprattutto dopo il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio che la anticiperà di circa un anno. Le due vetture infatti condivideranno lo stesso design, la stessa piattaforma, buona parte della gamma di motori e anche la stessa fabbrica: Stellantis Cassino.