Fiat Strada ad un passo dall’essere la vettura più venduta in Brasile nel 2024

Dopo un anno intero di intensa competizione, giocata centimetro dopo centimetro per conquistare la leadership nelle vendite in Brasile, la sfida tra Fiat Strada e Volkswagen Polo giunge al termine del 2024 con un chiaro vantaggio per il pick-up italiano. I dati aggiornati a lunedì 30 dicembre evidenziano che Strada ha consolidato la propria posizione durante l’ultimo mese dell’anno, registrando 15.491 immatricolazioni rispetto alle 13.020 della berlina tedesca. Questo risultato porta il totale annuale del pick-up Fiat a 143.940 unità vendute, contro le 139.727 della Volkswagen Polo, segnando un notevole margine a favore del modello italiano.

Dunque si può affermare con assoluta certezza che la Fiat Strada si confermerà ancora una volta come il veicolo più venduto nel Paese. Questo titolo, sebbene abbia un valore più simbolico che pratico, data l’assenza di una competizione diretta tra i due modelli, rappresenta comunque un’importante vittoria strategica. Un risultato del genere si presta perfettamente alle strategie di marketing, un ambito in cui Stellantis si dimostra particolarmente abile e innovativa.

Anche se probabilmente finirà al secondo posto, la Volkswagen Polo ha comunque motivo di celebrare: con circa 140.000 immatricolazioni, il modello ha registrato una crescita di quasi 30.000 unità rispetto al 2023. Parallelamente, Fiat Strada ha incrementato le proprie vendite, passando da poco più di 120.000 a quasi 145.000 unità, segnando un progresso significativo anno dopo anno.

Dunque per Fiat ancora un’ottima notizia dal Brasile paese che si conferma ormai come una delle sue principali roccaforti a livello mondiale e in cui nei prossimi anni continuerà ad avere un ruolo di primo piano grazie al lancio di numerosi nuovi modelli gli stessi che arriveranno anche in Europa dato che la casa torinese ha deciso di dire basta alla distinzione della gamma europea da quella sudamericana lanciando solo auto globali.