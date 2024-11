Fiat Panda pickup: ecco che caratteristiche avrà l’erede di Strada

Fiat Panda pickup sarà una delle novità relative alla futura famiglia Panda. Il suo arrivo dovrebbe avvenire non prima del 2027. Questo sarà un modello globale che prenderà il posto di Fiat Strada nella gamma della casa torinese ma che a differenza di quel veicolo sarà commercializzato anche in Europa.

Ecco come potrebbe essere il futuro Fiat Panda pickup che vedremo nel 2027

Al momento non sappiamo molto di questo modello se non che utilizzerà la stessa piattaforma smart car di Fiat Grande Panda come del resto anche le altre auto che faranno parte della stessa famiglia e cioè le future Fiat Panda Multipla, Fiat Panda Fastback e Fiat Panda camper. Sappiamo dunque che sarà un veicolo compatto come del resto è l’attuale Fiat Strada. La sua lunghezza non supererà i 4,4 metri. Questa vettura come il resto della gamma Panda avrà versioni elettriche e almeno una versione ibrida entry level. I motori dovrebbero essere gli stessi delle altre auto.

Fiat Panda Pickup dunque sarà il modello giusto per aumentare le vendite del brand italiano a livello globale con un veicolo che debutterà per la prima volta a livello globale e che sarà pensato per fare bene un pò ovunque e non solo in singoli mercati come avviene attualmente con Fiat Strada.

Qui vi mostriamo alcuni render che abbiamo realizzato e che ipotizzano quelle che potrebbero essere le forme del nuovo modello. Al momento abbiamo solo alcune immagini teaser pubblicate dalla stessa Fiat ma non escludiamo che nei prossimi anni possano apparire le prime immagini senza veli del nuovo modello prima ancora del suo debutto ufficiale. Anche in questo caso, come per tutta la famiglia Panda si tratterà di una vettura dal rapporto qualità prezzo estremamente interessante. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello.