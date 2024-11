Fiat Strada raggiunge il traguardo storico dei 2 milioni di unità vendute

Fiat Strada, icona nel segmento dei pick-up in Brasile, continua a raggiungere traguardi importanti. Il modello sviluppato e prodotto presso lo Stellantis Automotive Complex di Betim ha raggiunto l’impressionante soglia di 2 milioni di unità immatricolate in Brasile. Allo stesso tempo, la nuova generazione di Strada lanciata nel 2020 ha totalizzato 600mila unità prodotte, oltre a battere il record di mezzo milione di unità vendute dal lancio.

Fiat Strada è leader del mercato in Brasile dal 2021

L’anno è speciale per il pick-up, che negli ultimi mesi ha infranto altri record storici di vendite e conta oltre 115 mila unità immatricolate nel solo 2024. Numeri che rafforzano il successo del modello e consolidano Fiat come leader nelle vendite non solo nel segmento dei pick-up, ma in tutto il mercato nazionale.

“Quando si tratta di pick-up, siamo un riferimento nel mercato e siamo sempre all’avanguardia nelle innovazioni. Dal lancio, con la doppia cabina, il primo cambio automatico CVT della categoria e il nuovo motore turboflex, Fiat continua per riscrivere la storia di successo di Strada, soddisfacendo sempre le richieste dei consumatori. Il nostro pick-up leader di mercato ha conquistato i clienti e l’intera industria automobilistica, ricevendo numerosi premi e battendo record negli ultimi anni”, sottolinea Alexandre Aquino, Vice Presidente della. Marchio Fiat per il Sud America.

Lanciato nel 1998, Fiat Strada ha svolto un ruolo centrale nel mercato brasiliano, con una traiettoria leader e di successo che include numerose innovazioni e una continua crescita di popolarità. Dotato di una modernità senza pari, il pick-up ha sempre portato sul mercato innovazioni significative. Pioniere in diversi momenti della sua storia – come l’introduzione della cabina allungata nel 1999, della doppia cabina nel 2009 e della rivoluzionaria terza porta nel 2013 – è stato sottoposto ad un completo rinnovamento nel 2020, diventando ancora più robusto, tecnologico e acquisito un nuovo disegno.

La nuova generazione di pick-up è arrivata a rivoluzionare il segmento con cambiamenti significativi come l’inedita configurazione a doppia cabina, un nuovo design, sospensioni rinnovate, maggiore altezza da terra e angoli di attacco (fino a 24º) e angoli di uscita dagli ostacoli (fino a 28º). ), che sono tra i migliori del segmento.

Nel 2021, il marchio ha introdotto il cambio automatico CVT, il primo del suo genere nella sua categoria in Brasile. Nel 2023, la nuova gamma di Fiat Strada ha portato ancora più novità, tra cui un nuovo motore turbo flex che migliora le prestazioni, modifiche al design e la nuova versione Ultra, rendendo la gamma ancora più diversificata.

La versatilità di Fiat Strada rende il pick-up uno strumento di lavoro affidabile e un sofisticato compagno di viaggio, che unisce modernità, comfort, tecnologia e sicurezza. Oltre al successo in Brasile, la Fiat Strada viene attualmente esportata in alcuni paesi del Sud America, come Uruguay, Paraguay e Argentina.