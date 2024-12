Nuove Lancia Gamma, Jeep Compass e DS  N°8 per il rilancio di Melfi

Nuova Lancia Gamma, nuova Jeep Compass e la DS N°8 sono tre delle cinque auto che saranno prodotte a Melfi a partire dai prossimi mesi per il rilancio del famoso sito produttivo che continuerà così ad essere centrale nei piani futuri del gruppo Stellantis che di recente ha ribadito di voler puntare forte sul nostro paese anche in futuro.

Per il rilancio di Melfi il successo di Lancia Gamma, Jeep Compass e DS N°8 sarà fondamentale

La prima ad arrivare sarà la DS N°8 che poi sarà seguita a stretto giro da un secondo modello di DS Automobiles, dalla nuova Jeep Compass, da Lancia Gamma e da un secondo modello di Jeep. Con queste 5 vetture tutte costruite su piattaforma STLA Medium con lunghezze fino ad oltre i 4,8 metri dunque le cose per la fabbrica lucana del gruppo Stellantis dovrebbero migliorare rispetto ad oggi e non poco. Questo almeno promette Stellantis che però non sembra per il momento aver convinto al 100 per cento istituzioni, dipendenti e sindacati.

Ricordiamo che per rafforzare la presenza di queste auto sul mercato saranno tutte dotate oltre che di versioni elettriche anche di ibride che dovrebbero garantire un buon numero di immatricolazioni con la speranza ovviamente che queste auto a cominciare da Lancia Gamma possa effettivamente fare breccia nel cuore dei clienti europei.

La nuova Jeep Compass sarà un’auto globale che sarà prodotta anche in altri continenti. Le altre auto invece dovrebbero essere pensate solo per l’Europa forse tranne la seconda Jeep che potrebbe avere mercato anche in Sud e forse addirittura Nord America. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questi futuri modelli di Stellantis su cui il gruppo, di ricente rimasto orfano di CEO, intende scommettere forte.