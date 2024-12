Alfa Romeo: ipotizzato il design di un futuro SUV super sportivo

Alfa Romeo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma di vetture con tanti nuovi modelli. Se non ci saranno cambiamenti ne arriveranno uno ogni anno fino al 2030. Dopo il debutto di Junior quest’anno, l’anno prossimo toccherà alla nuova Stelvio e poi nel 2026 alla nuova Giulia. Nel 2027 è previsto invece l’arrivo di un E-SUV mentre poi nel 2028 potrebbe esserci spazio per l’erede di Giulietta.

Nuova ipotesi di design per un futuro SUV sportivo di Alfa Romeo

Ovviamente tutte queste novità ispirano la fantasia di molti sul web come dimostra questo concept digitale del designer Giorgi Tedoradze che ha immaginato un futuro SUV del Biscione dal carattere fortemente sportivo che ha ribattezzato “Alfa Romeo Tommaso”. La vettura presenta la tipica griglia Alfa Romeo con alcune interessanti modifiche, fari sottili con una firma DRL integrata, un cofano sinuoso, generose prese d’aria nel paraurti anteriore, passaruota pronunciati e linee aggressive sui lati.

Inoltre, la cosiddetta Alfa Romeo Tommaso Concept ha un design a due porte (o tre se si considera il portellone posteriore come una porta), piccoli finestrini posteriori a tre quarti, una linea del tetto arcuata e un lunotto posteriore angolare. A giudicare dal design della parte posteriore, questo veicolo non offrirebbe ampio spazio per le gambe e la testa per gli occupanti dei sedili posteriori e, con i sedili posteriori sollevati, avrebbe un’area di carico minuscola, rendendola quindi una proposta angusta e non una scelta molto buona per le gite del fine settimana con più di due adulti.

Vedremo se in futuro nella gamma di Alfa Romeo ci sarà spazio anche per un modello di questo tipo. Sono in molti ad apprezzare sul web le linee di questo modello anche se come sappiamo gli alfisti più puri desidererebbero vedere nella gamma del Biscione un altro tipo di vettura ancora più sportiva ed in sintonia con quella che è la storia, la tradizione e il DNA della casa automobilistica milanese.