Nuova Fiat Multipla: il prezzo potrebbe essere più alto rispetto alla Citroen C3 Aircross

La nuova Fiat Multipla sarà una delle prossime novità di Fiat. Il suo debutto è atteso tra il 2025 e il 2026. Questra auto dovrebbe arrivare poco prima della Fiat Panda Fastback. Anche questa vettura come Fiat Grande Panda arriverà sul mercato in versione elettrica e ibrida. La piattaforma sarà la stessa e cioè la smart car di Stellantis solo che le dimensioni di questa vettura saranno notevolmente più elevate: si parla di circa 4,4 metri.

In attesa di sapere quando debutterà si discute ancora sul prezzo della nuova Fiat Multipla

A lungo si è detto che la nuova Fiat Multipla oltre all’ampio spazio interno avrà come sua caratteristica principale un ottimo rapporto qualità prezzo, tanto che qualcuno ipotizza che possa diventare una sorta di anti Dacia Duster. In realtà però occorre ricordare che in Stellantis è Citroen il marchio designato per dare filo da torcere alla casa rumena e ad altri rivali del mercato low cost. Non a caso si dice che i prezzi della Citroen C3 saranno leggermente più bassi rispetto a quelli di Fiat Grande Panda.

La stessa cosa dunque potrebbe accadere anche con la nuova Fiat Multipla che quindi potrebbe avere prezzi lievemente più alti rispetto a quelli della “gemella” Citroen C3 Aircross che in Italia ricordiamo parte da circa 19 mila euro. Dunque possiamo ipotizza un prezzo di partenza intorno ai 20 – 21 mila euro per questa auto che come sappiamo sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Quando finalmente sarà rivelato il prezzo della versione ibrida di Fiat Grande Panda avremo le idee più chiare di quella che sarà la strategia relativi ai prezzi di Fiat per le auto della nuova famiglia Panda.

Per l’elettrica invece potrebbero esserci meno differenze. Ricordiamo che la versione a zero emissioni dell’auto francese parte da 26.790 euro.