Fiat Grande Panda in bianco avvistata ancora in strada in attesa di sapere se sarà gennaio o marzo il mese di debutto

Fiat Grande Panda non è ancora arrivata sul mercato in Italia e al momento non si sa ancora quale sarà il mese giusto per il suo sbarco in concessionaria. Nelle scorse settimane si era ipotizzato gennaio 2025 ma negli ultimi giorni sembra prendere piede marzo 2025, almeno secondo quanto trapelato da alcuni concessionari della casa torinese.

Nuovo avvistamento per il prototipo di Fiat Grande Panda

Nel frattempo sul web continuano gli avvistamenti del prototipo che continua i suoi test in strada in Italia nonostante sia prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. Qui vi mostriamo le ultime immagini scattate da GabetzSpyUnit e pubblicate sui social da Walter Vayr che mostrano un esemplare di Fiat Grande Panda in colore Bianco Gelato. Probabilmente si tratta della versione entry level. Ricordiamo che questa auto arriverà sul mercato in versione ibrida che sarà la entry level con un prezzo di poco più di 19 mila euro e con la versione completamente elettrica che invece dovrebbe avere un prezzo di poco inferiore ai 25 mila euro.

Fiat Grande Panda dunque sarà una delle novità più interessanti del mercato nel 2025. C’è curiosità di sapere se a livello di vendite sarà capace di replicare i successi della Pandina da cui deriva. Ricordiamo che questa auto che nasce su piattaforma smart car in futuro darà origine ad una vera e propria famiglia di auto con la nuova Fiat Multipla che dovrebbe esordire nel 2025 e la nuova Panda Fastback in arrivo nel 2026. Con questa nuova gamma Fiat pensa e spera di poter conquistare preziose quote di mercato in Europa e nel mondo. Si tratterà infatti di auto pensate per fare bene a livello globale con in testa la stessa Grande Panda che sarà venduta anche in Africa, Medio Oriente e Sud America. In questo ultimo caso il nome però sarà diverso. Si parla di nuova Fiat Argo anche se qualcuno ipotizza pure il nome di nuova Fiat Uno.