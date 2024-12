Maurizio Zuares è stato nominato nuovo Chief Commercial Officer globale di Maserati

Maserati è lieta di annunciare la nomina di Maurizio Zuares a nuovo Chief Commercial Officer globale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Maurizio Zuares succederà a Luca Delfino, che lascia l’azienda per cogliere nuove opportunità. Maserati esprime i suoi più sentiti ringraziamenti a Luca per il suo eccezionale contributo e la sua dedizione durante il suo mandato.

Maserati annuncia la prima nomina per il 2025

Maurizio Zuares, nuovo Chief Commercial Officer di Maserati, porta con sé una lunga e solida esperienza internazionale. La sua carriera è iniziata in Italia con Ford, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree Sales e Brand Management. Entrato in Fiat nel 1999, Zuares ha occupato posizioni di leadership in sales e marketing in vari mercati globali. Nel 2004 è diventato President di Fiat Auto Japan, poi nel 2009 ha assunto il ruolo di International Sales Director. Dal 2011 al 2012 è stato Managing Director per il mercato spagnolo e CEO di FCA France. Nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Head of Middle East.

Dal 2019, Zuares ha gestito le Business Centers Operations per la regione EMEA, coordinando i mercati esterni all’Italia. In Stellantis, ha ricoperto la carica di CEO per Spagna e Portogallo, per poi guidare Leapmotor International in Europa. La sua carriera testimonia una grande esperienza internazionale e un forte expertise nel settore automobilistico. Zuares è laureato in Economia e Commercio e ha conseguito un MBA in Economia, Finanza e Amministrazione presso l’Università degli Studi di Ancona e l’Istituto Istao, consolidando così la sua formazione accademica e professionale.

Santo Ficili, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Maurizio Zuares nella famiglia Maserati come nostro nuovo Chief Commercial Officer. La vasta esperienza di Maurizio, unita alla sua solida leadership e visione internazionale, sarà fondamentale per guidare la crescita e il posizionamento globale di Maserati, mentre affrontiamo il prossimo capitolo del nostro percorso. Desidero anche esprimere la mia sincera gratitudine a Luca Delfino per la sua costante dedizione e per i numerosi successi ottenuti in Maserati negli anni. Gli auguriamo il meglio per i suoi futuri impegni”.

Maurizio Zuares, nuovo CCO di Maserati, ha affermato: ” È un onore entrare a far parte di Maserati, un marchio sinonimo di eccellenza italiana e innovazione automobilistica. Non vedo l’ora di lavorare insieme a un team appassionato per migliorare ulteriormente la presenza e la reputazione globale di Maserati, abbracciando le sfide e le opportunità di questo settore dinamico “. Questa nomina ribadisce l’impegno di Maserati nel rafforzare il proprio team dirigenziale con professionisti esperti che incarnino i valori del marchio e la sua visione per il futuro.