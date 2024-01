Maserati: Luca Delfino nuovo chief commercial officer

Luca Delfino assume il ruolo di Chief Commercial Officer Globale di Maserati dopo aver servito come Managing Director per la regione Emea per quasi tre anni. Luca Delfino ha una lunga storia con l’azienda modenese. Ha iniziato la sua esperienza nel marchio italiano del lusso nel 2007 come Aftersales Business Manager per i mercati di Medio Oriente, Africa ed Europa. Nel corso degli anni, ha progredito nella sua carriera assumendo ruoli sempre più significativi con crescenti livelli di responsabilità.

Grazie alla sua vasta esperienza professionale, Luca Delfino ha avuto l’opportunità di esplorare e comprendere i molteplici mercati del marchio. Questo gli ha fornito una solida comprensione del panorama commerciale globale, arricchendo ulteriormente le sue competenze. Nel corso di ruoli di rilievo, ha contribuito in modo significativo alla crescita e al potenziamento della posizione di Maserati nel settore automobilistico di lusso.

La sua profonda conoscenza del settore automobilistico e del marchio modenese è dimostrata da un percorso professionale impressionante, che include i seguenti ruoli: Regional Aftersales Manager per Medio Oriente/Africa, After Sales Director per Stati Uniti/Canada, General Manager per Medio Oriente e Africa, Sales and Product Director per Medio Oriente, APAC, Africa e India, Managing Director per l’Asia Pacifico (Cina esclusa) e Head of Global Personalization Programs “Fuoriserie” e “Classiche”. Con l’aggiunta di Luca Delfino al team di leadership, Maserati ora può contare su una risorsa preziosa ed esperta per affrontare le sfide della nuova era dell’elettrificazione del marchio.

Davide Grasso, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Luca è uno di noi; abbiamo avuto l’opportunità di collaborare con lui negli ultimi anni e abbiamo apprezzato la sua crescita e il suo contributo. La sua nomina a questo ruolo è stata la scelta naturale. Come parte del team di leadership del marchio, sarà chiamato a fornire un contributo essenziale al successo di Maserati in questo momento così impegnativo e stimolante per il nostro settore.”

Luca Delfino, Chief Commercial Officer di Maserati, ha dichiarato: “Maserati è la mia famiglia e sono estremamente felice di essere stato scelto per ricoprire un ruolo così prestigioso e di responsabilità. Negli ultimi diciassette anni ho vissuto una crescita all’interno dell’azienda italiana e ho avuto l’opportunità di rappresentare il marchio in tutto il mondo, ricoprendo diversi ruoli e operando in vari mercati. Questo nuovo incarico rappresenta per me una nuova sfida e sono grato al marchio per aver riposto nuovamente fiducia in me, soprattutto in un momento così cruciale mentre entriamo in una nuova era.”