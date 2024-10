Santo Ficili: ” Riporterò Alfa Romeo e Maserati dove meritano”

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi Santo Ficili è stato nominato nuovo responsabile dei marchi Maserati e Alfa Romeo. Al Salone di Parigi, il top manager ha rilasciato una delle sue prime interviste nel nuovo ruolo. Pur non potendosi ancora sbilanciare, Ficili ha condiviso alcune indicazioni sui suoi obiettivi: “La missione che mi ha affidato Tavares è portare i due marchi dove meritano di stare.”

Le parole del numero uno di Alfa Romeo e Maserati Santo Ficili al Salone dell’auto di Parigi 2024

Parlando con Quattroruote Santo Ficili ha dichiarato: “Sono estremamente entusiasta e onorato di assumere questa posizione, dato che sono un “figlio di Fiat” e lavoro in azienda da 40 anni. La missione che mi ha affidato Carlos Tavares è di elevare i due brand al livello che meritano. Jean-Philippe Imparato ha fatto un ottimo lavoro con Alfa Romeo, e il mio compito è proseguire il percorso tracciato da lui, con il lancio delle nuove Stelvio, Giulia e Tonale, uno all’anno”.

“Per quanto riguarda Maserati, c’è molto da fare per riportare il brand nel segmento luxury, dove deve stare. È fondamentale anche ricostruire il legame emotivo della fantastica squadra che abbiamo a Modena e a Torino. È importante notare che non si tratta di unire i due brand in modo diretto, poiché hanno identità diverse: Maserati rappresenta il lusso, mentre Alfa è orientata verso il premium sportivo, quindi non devono essere mescolati. Tuttavia, è sempre utile cercare sinergie”.

Jean-Philippe Imparato con Santo Ficili al Mondial de l’Auto 2024 di Parigi | Foto La Repubblica

“Ad esempio, Maserati Grecale è stata sviluppata sulla stessa piattaforma Giorgio della Stelvio, opportunamente modificata per supportare powertrain termici, ibridi ed elettrici. Questa è una pratica già avviata, poiché produciamo entrambi i modelli nello stabilimento di Cassino. Se ci saranno opportunità di sinergia, saranno benvenute. Inoltre, con la piattaforma Large attualmente in uso nel gruppo Stellantis, ci sono possibilità di sviluppo future”.