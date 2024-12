Dodge Charger Daytona: nuova campagna pubblicitaria negli USA

Il marchio Dodge ha svelato la sua campagna di marketing per il primo veicolo completamente elettrico del marchio, la Dodge Charger Daytona, la muscle car più veloce e potente al mondo. Come ci si aspetta dall’iconico marchio americano di muscle car, non vede il futuro dei veicoli elettrici come altri marchi potrebbero. La campagna, “Save the Plane”, si apre con una vista del pianeta Terra, skyline cittadini e scenari pastorali di verdi campi aperti, con il marchio che dichiara che non sta “costruendo veicoli elettrici perché è di tendenza, li stiamo costruendo per fare la differenza”.

La scena si dissolve rapidamente nella nuovissima Dodge Charger Daytona elettrica che conquista le strade con tutti i suoi 670 cavalli e la sua rombante melodia Fratzonic, proclamando che salverà il pianeta da “tutti quei sonniferi senza anima, deboli e dall’aspetto debole, a guida autonoma, con cui tutti continuano a inquinare le nostre strade. Ecco perché lo stiamo facendo”.

“Mentre sveliamo la nostra campagna di marketing per il primo veicolo completamente elettrico del marchio Dodge, è intrisa dello stesso DNA e irriverenza per cui il marchio è riconosciuto e celebrato dai nostri appassionati, che pretendono un veicolo che si guidi, abbia l’aspetto, suoni e si senta come una Dodge”, ha affermato Raj Register, responsabile marketing di Stellantis North America. “‘Save the Planet’ parla della potenza di Dodge in un modo che solo Dodge può fare. Con una sfumatura, o forse più di un’esplosione, di ironia, Dodge imprime la sua impronta con il lancio della Dodge Charger Daytona elettrificata, affermando la legittima e duratura rivendicazione dell’icona americana delle muscle car come la muscle car più veloce e potente al mondo”.

“In Dodge, sanguiniamo prestazioni e la nuova Dodge Charger Daytona, la muscle car di nuova generazione, è la muscle car più veloce e potente del pianeta”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge//SRT. “‘Save the Planet’ offre alle persone uno sguardo dall’interno al primo modello che stiamo lanciando sul mercato e a come stiamo utilizzando l’elettrificazione per superare i limiti e cambiare il discorso. La nuova Charger Daytona, con una potenza fino a 670 cavalli, è solo l’inizio. Abbiamo una gamma completa multi-energia, inclusi modelli a quattro porte in arrivo nel 2025. Stiamo solo iniziando”.

La campagna “Save the Planet” include trasmissioni e social media, tra cui una versione estesa di 60 secondi sul canale YouTube del marchio Dodge. Una versione di “Save the Planet” di 30 secondi viene lanciata in TV oggi, così come su Instagram, Facebook e canali di media digitali del marchio Dodge. “Save the Planet” evidenzia le caratteristiche principali delle prestazioni della Dodge Charger Daytona, che offre più opzioni che mai per esplorare le prestazioni delle muscle car, tra cui una nuova modalità Donut/Drift esclusiva del Charger Daytona Scat Pack. La modalità Donut/Drift imposta il veicolo su una propulsione a sfavore posteriore con il controllo elettronico della stabilità (ESC) completamente disattivato per consentire al conducente di selezionare diversi livelli di intervento del controllo della trazione per drift e donut.