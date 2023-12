Stellantis: già al 30% i lavori di costruzione della gigafactory di Windsor

NextStar Energy la JV di Stellantis e LG ha celebrato una cerimonia con i dipendenti per commemorare l’ultima trave strutturale in acciaio installata nella costruzione del suo nuovo impianto di batterie per veicoli elettrici a Windsor in Ontario. La cerimonia prevedeva la firma di una trave in acciaio, foto del team e alcune parole di apprezzamento da parte della leadership di NextStar Energy.

Si prevede che l’impianto di Stellantis entrerà in funzione nella prima metà del 2024 e creerà oltre 2.500 nuovi posti di lavoro

La costruzione dell’impianto di batterie per veicoli elettrici della joint venture NextStar Energy da quasi 4,23 milioni di piedi quadrati con le società madri Stellantis e LG Energy Solution sta procedendo rapidamente ed è ora completata per circa il 30 per cento, con il lavoro fino ad oggi eseguito da un team canadese al 100% composto da 950 artigiani. Il progetto rimane in linea con la prima fase operativa, la produzione modulare delle batterie, che inizierà nella prima metà del 2024.

La costruzione dell’impianto NextStar è iniziata nell’agosto 2022 con le attività di sgombero del sito, livellamento di massa e fondazione. Il primo dei due edifici principali, noto come Module Building, ha completato l’installazione strutturale in acciaio ed è completamente recintato, con l’installazione delle apparecchiature iniziata la settimana scorsa. Il secondo edificio, noto come Cell Building, è in fase di completamento della costruzione in acciaio strutturale ed è recintato per circa il 40 per cento.

“Le persone che passano quotidianamente davanti alla struttura vedono questo edificio storico prendere forma mentre ci avviciniamo alla fine del processo di costruzione e ci prepariamo per entrare nel processo di installazione”, ha affermato Danies Lee, CEO di NextStar Energy. “Avremo migliaia di esperti qualificati sul posto che contribuiranno a costruire una struttura di livello mondiale che produrrà celle e moduli di batterie agli ioni di litio all’avanguardia per la prossima generazione di veicoli elettrici. Siamo grati alle imprese e ai residenti vicini per la loro pazienza durante il processo di costruzione”.

Al progetto prenderanno vita fino a 3.200 artigiani e installatori di attrezzature (1.600 di costruzione e 1.600 di installazione). Di questi, 2.300 sono serviti da canadesi. Ad oggi, il progetto ha visto l’accumulo di quasi 1.600.000 ore di lavoro da parte degli artigiani edili canadesi, su un totale di 6.800.000 ore previste (equivalenti a 776 anni) per la parte di costruzione del progetto di Stellantis e LG Energy.

Una volta completato, l’impianto di Stellantis e LG rappresenterà il primo impianto di produzione nazionale su larga scala di batterie per veicoli elettrici in Canada. L’impianto mira ad avere una capacità di produzione annua di 49,5 gigawattora (GWh), rispetto ai 45 GWh originali, e creerà circa 2.500 nuovi posti di lavoro a Windsor e nelle aree circostanti.

NextStar produrrà celle e moduli di batterie agli ioni di litio all’avanguardia, che rappresentano circa il 40 per cento del fabbisogno di produzione di veicoli elettrici di Stellantis in Nord America. Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, la società si è impegnata a far sì che i veicoli elettrici costituiscano oltre il 50% delle vendite negli Stati Uniti e in Canada entro la fine del decennio. In totale, l’area edificabile dell’impianto si estenderà su 4,23 milioni di piedi quadrati, comprese le strutture ausiliarie, equivalenti in termini di dimensioni a circa otto stadi Rogers Centre di Toronto. La costruzione dell’impianto è gestita dalla JV Alberici-Barton Malow (A-BM), una joint venture composta da Alberici e Barton Malow.