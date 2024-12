Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep: le nuove auto che debutteranno nel 2025

Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep saranno di sicuro protagoniste nel mondo dei motori l’anno prossimo. Questi brand che fanno tutti parte del gruppo Stellantis l’anno prossimo porteranno sul mercato novità molto importanti con l’obiettivo di conquistare preziose quote di mercato.

Ecco le novità in arrivo nel 2025 per Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep

Per quanto riguarda Alfa Romeo, il 2025 sarà l’anno della nuova Alfa Romeo Stelvio, seconda generazione del celebre modello che dovrebbe debuttare nel corso della prossima primavera, che qui vi mostriamo in un celebre render di Alessandro Masera. Di questa auto sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large e sarà la prima vettura europea di Stellantis ad usare questa nuova architettura. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Cassino dove poi dal 2026 troverà spazio anche la nuova Alfa Romeo Giulia.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello decisivo per il futuro successo del marchio milanese che vuole affermarsi come brand premium globale di Stellantis. Oltre al Biscione anche Fiat sar molto attiva nel 2025. Infatti entro fine anno dovremmo assistere al debutto della nuova Fiat Multipla, seconda auto della nuova famiglia Panda che nascerà su piattaforma smart car di Stellantis, sarà prodotta a Kenitra in Marocco e arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento.

Rispetto alla Grande Panda misurerà circa 40 cm in più e offrirà dunque molto più spazio ai passeggeri e ai loro bagagli. Dovrebbe essere prevista anche una versione a 7 posti. Per quanto riguarda Fiat, sempre nel 2025 4 più precisamente a novembre è atteso l’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida a Mirafiori. Il modello dovrebbe donare nuova linfa alla fabbrica portando di nuovo la produzione a oltre 100 mila unità.

Tra le case italiane oltre ad Alfa Romeo e Fiat dovrebbe far parlare di se anche Lancia. Infatti la casa torinese dopo il debutto nel 2024 della nuova Lancia Ypsilon dovrebbe avviare la produzione della nuova Lancia Gamma a Melfi entro la fine del prossimo anno con il debutto però atteso solo nel 2026. Non escludiamo però che la vettura possa già mostrarsi con le prime foto senza veli. Sempre Lancia nel 2025 porterà sul mercato anche la nuova Lancia Ypsilon HF.

Infine per quanto riguarda Jeep, come vi abbiamo riferito in un nostro recente articolo, nel 2025 assisteremo a tre debutti importanti. Ci sarà la presentazione della nuova Jeep Compass che sarà prodotta a Melfi in versiona ibrida ed elettrica, finalmente sarà svelata la nuova Jeep Recon e infine assisteremo al debutto della versione aggiornata di Jeep Grand Cherokee. Insomma Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Jeep sembrano davvero avere le carte in regola per far parlare di se in senso positivo nel 2025 il mondo dei motori.