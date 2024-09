Nuova Alfa Romeo Giulia: ecco quando potrebbe iniziare la produzione a Cassino

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità che arricchiranno la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo è previsto subito dopo quello della nuova Alfa Romeo Stelvio che vedremo nel 2025. Esattamente la seconda generazione della berlina di segmento D di Alfa Romeo dovrebbe fare il suo debutto nella primavera del 2026 come anticipato dallo stesso numero uno dello storico marchio milanese l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato.

Ecco quando potrebbe iniziare la produzione della nuova Alfa Romeo Giulia a Cassino

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle prime auto europee di Stellantis ad usare la nuova piattaforma STLA Large. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi questa auto sarà solo elettrica. Tuttavia in gamma sarà presente anche una versione EREV che grazie all’utilizzo di un motore termico per alimentare la batteria garantirà un’autonomia superiore ai mille km.

Nuova Alfa Romeo Giulia avrà uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale Il suo design dunque subirà un cambiamento importante. Questo almeno ci dice chi ha già visto in anteprima le prime immagini del modello che a causa della coda tronca sembra quasi una vettura da due volumi e mezzo piuttosto che da tre volumi come una tradizionale berlina sedan.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio al pari delle attuali generazione. Per quanto riguarda l’avvio della produzione di questo atteso modello, che insieme alla nuova Stelvio dovrebbe dare nuova linfa alla fabbrica di Piedimonte San Germano, si vocifera che possa avvenire tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026. Qui vi mostriamo un render di qualche mese fa del designer e architetto Tommaso D’Amico che ha immaginato così lo stile di questo futuro modello di Alfa Romeo.