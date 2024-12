Nuova Jeep Compass: il suo design sarà pensato per fare bene ovunque

Nuova Jeep Compass è uno dei modelli di Stellantis più attesi per il 2025. Il suo debutto infatti avverrà l’anno prossimo. Il SUV sarà realizzato su piattaforma STLA medium e sarà uno dei cinque modelli che verranno prodotti presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme a nuova Lancia Gamma e nuova DS N.8.

Ecco come sarà la nuova Jeep Compass che sarà prodotta in Italia a Melfi dal 2025

A proposito della nuova Jeep Compass, che qui vi mostriamo in un celebre render di qualche tempo fa, Jeep nelle scorse settimane ha pubblicato la prima immagine teaser che mostra quella che sarà la silhouette di questo modello che avrà un ruolo fondamentale nella gamma della casa americana. Si dovrebbe trattare infatti del modello più venduto a livello globale che dunque verrà pensato con uno stile che possa permettergli di fare bene un po’ ovunque.

Per quanto riguarda la gamma di motori, l’utilizzo della piattaforma STLA medium offrirà alla nuova Jeep Compass una grande flessibilità, consentendo di adottare diverse tipologie di powertrain per soddisfare una vasta gamma di esigenze. In particolare, è possibile equipaggiare il veicolo con motori a combustione interna, motori ibridi leggeri, ibridi plug-in o totalmente elettrici.

Sebbene al momento non siano state rilasciate informazioni dettagliate sulle specifiche tecniche, è plausibile che la versione base possa essere equipaggiata con il motore Pure Tech da 136 CV. Questo motore combina un motore turbo benzina da 1,2 litri con un sistema ibrido leggero, che include un motore elettrico da 28 CV integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, contribuendo così a migliorare l’efficienza e le prestazioni complessive del veicolo.

La nuova Jeep Compass avrà uno stile tipicamente Jeep e ovviamente sarà rispettato il family feeling con le ultime novità della gamma della casa americana. Come possiamo notare anche dall’immagine teaser qui sopra il modello avrà linee più tese e muscolose. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno.