Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 4xe debutteranno con il MY26

Come riferisce MoparIsinders, Jeep si prepara a espandere la sua famiglia Wagoneer con l’introduzione dei nuovi modelli 4xe, il cui lancio è previsto per il 2026. I nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 4xe, saranno equipaggiati con una nuova e avanzata tecnologia di propulsione elettrificata, che arricchirà ulteriormente l’offerta del marchio.

Nel 2026 dovrebbero arrivare le nuove Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 4xe

Tuttavia, a differenza dei tradizionali veicoli ibridi plug-in (PHEV) come il Renegade, Compass, Grand Cherokee e Wrangler 4xe, il sistema della Wagoneer 4xe si differenzierà per l’adozione del propulsore REEV (range-extending electric vehicle), lo stesso che sarà utilizzato nel Ram 1500 Ramcharger del 2025. Questo innovativo sistema combina un motore a combustione interna con una batteria di grande capacità e motori elettrici, offrendo così una maggiore efficienza, performance elevate e una migliore autonomia, perfetta per i consumatori in cerca di un veicolo potente ed eco-sostenibile.

Il sistema propulsivo del Ram 1500 Ramcharger del 2025 è composto da un avanzato pacco batteria da 92 kWh, che è raffreddato a liquido per garantire prestazioni ottimali, abbinato a un motore Pentastar V6 da 3,6 litri. Questo motore alimenta un generatore di bordo da 130 kW, che a sua volta fornisce energia a due moduli di trazione elettrica, uno anteriore (EDM) da 250 kW e uno posteriore (EDM) da 238 kW.

Questa configurazione consente al veicolo di offrire una potente trazione integrale. L’EDM anteriore è progettato con un sistema di disconnessione automatica delle estremità delle ruote, una funzione che contribuisce a massimizzare l’efficienza energetica, permettendo alle ruote anteriori di girare liberamente quando le condizioni di guida non richiedono trazione. Al contempo, l’EDM posteriore è equipaggiato con un differenziale posteriore che include la possibilità di un bloccaggio elettronico opzionale, il quale ottimizza le prestazioni del veicolo, migliorando la stabilità e il controllo in situazioni di guida più impegnative.

Il gruppo propulsore del Ram 1500 Ramcharger del 2025 è progettato per trasferire la potenza dal motore Pentastar al generatore di bordo, che si occupa di convertire la potenza meccanica prodotta dal motore in energia elettrica. Questo generatore ha la capacità di caricare la batteria quando essa è scarica, oppure può fornire energia direttamente ai moduli di trazione elettrica, consentendo al veicolo, come nel caso del Jeep Wagoneer 4xe, di erogare la massima potenza senza fare affidamento esclusivamente sulla batteria.

Questo sistema è stato pensato anche per offrire ai conducenti la possibilità di preservare la carica della batteria quando necessario, migliorando l’efficienza complessiva del veicolo. Inoltre, poiché non esiste un collegamento meccanico diretto tra il motore e le ruote, la guida risulta particolarmente fluida e ottimizzata, favorendo un’esperienza di guida molto efficiente.

La batteria da 92 kWh, che è raffreddata a liquido, è realizzata con celle a sacchetto disposte in configurazione parallela e posizionata sotto il pavimento del veicolo. Questa disposizione consente di mantenere un piano di carico piatto, una caratteristica che probabilmente verrà adottata anche nel Wagoneer 4xe. Per quanto riguarda la ricarica, Ram ha pensato a soluzioni di ricarica rapida per il suo Ramcharger, inclusa la possibilità di aggiungere fino a 5 miglia di autonomia completamente elettrica al minuto utilizzando un caricabatterie rapido a 400 volt CC da 175 kW, offrendo così una ricarica estremamente veloce e conveniente.

Grazie alla piattaforma STLA Frame, il nuovo Wagoneer 4xe sarà dotato di una serie di caratteristiche avanzate, tra cui sospensioni posteriori indipendenti multi-link e un sistema di sospensioni pneumatiche attive a quattro angoli, che includono cinque modalità selezionabili: Entry/Exit, Aero, Normal, Off-Road 1 e Off-Road 2. Questo sistema permetterà alla Wagoneer 4xe di offrire una guida fluida e confortevole tanto su strade autostradali quanto su terreni difficili e accidentati, assicurando una manovrabilità eccezionale in diverse condizioni di guida.

Si prevede che i modelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 4xe raggiungano o superino le prestazioni del Ramcharger, che è in grado di sviluppare 663 cavalli di potenza e 615 lb-ft di coppia, con un’accelerazione da 0 a 100 km orari in appena 4,4 secondi. Inoltre, il Ramcharger è capace di trainare fino a 14.000 libbre e offre una capacità di carico utile di 2.625 libbre, che è tra le migliori nella sua categoria. La sua autonomia è altrettanto impressionante, con un raggio di azione che raggiunge le 690 miglia (circa 1.111 chilometri) grazie alla combinazione della batteria completamente carica e al serbatoio di benzina.

Questa configurazione ibrida consente di godere dei vantaggi del motore elettrico, come minori emissioni e una maggiore efficienza nei consumi, senza la preoccupazione di rimanere senza autonomia, una delle principali problematiche dei veicoli completamente elettrici. Inoltre, con la possibilità di fare rifornimento in una stazione di servizio tradizionale, la Wagoneer 4xe rappresenta la fusione perfetta tra la potenza, la capacità di traino e di carico di un SUV elettrico, eliminando la seccatura di cercare stazioni di ricarica e aspettare lunghi tempi di ricarica.

I modelli 4xe del Jeep Wagoneer e del Grand Wagoneer previsti per il 2026 segneranno una tappa fondamentale nella strategia di Jeep per offrire opzioni più sostenibili e ad alte prestazioni, rispondendo alle esigenze di clienti che cercano la versatilità di un SUV full-size con i benefici della trazione elettrica. La produzione dei nuovi Wagoneer e Grand Wagoneer 4xe inizierà nel quarto trimestre del 2025 presso lo stabilimento di assemblaggio di Warren, in Michigan.