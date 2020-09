Jeep Renegade 4xe presentato a Londra attraverso il Renegade Motel

Jeep ha aperto quello che forse è il punto di soggiorno più estremo al mondo la settimana scorsa a Londra, posizionando una tenda di oltre 76 metri sull’O2. Quest’ultimo è un complesso polivalente situato nel sud-est di Londra.

Chiamato Renegade Motel, la casa statunitense ha dato la possibilità di prenotare un soggiorno gratuito per una notte il 18 e il 19 settembre. Il Jeep Renegade Motel è riuscito a bilanciare avventura e vita urbana e ha contribuito a presentare al pubblico britannico il nuovo Jeep Renegade 4xe in versione ibrida plug-in.

Jeep Renegade 4xe: il Renegade Motel segna il debutto del SUV ibrido a Londra

Il motel ha utilizzato un innovativo sistema di tende sospese noto come portaledge fissato a 70 metri dal suolo su uno dei piloni gialli dell’O2. Coloro che hanno avuto la fortuna di passare la notte nel Renegade Motel, hanno potuto ammirare il tramonto e l’alba sul Canary Wharf, uno degli skyline più famosi di Londra.

Il pacchetto prevedeva cena, pernottamento, prima colazione, una concierge disponibile 24 ore su 24 e una serie di funzioni ispirate al nuovo Renegade 4xe. Ciò includeva un hotspot Wi-Fi, connettività Amazon Alexa e un alimentatore portatile. Naturalmente, Jeep ha fornito una copertura antipioggia per proteggere gli ospiti da eventuali intemperie e un paio di sacchi a pelo caldi.

Per coloro che hanno avuto la possibilità di rimanere, Jeep ha fornito un nuovo Renegade 4xe alla loro porta d’ingresso. Gli ospiti hanno così avuto la possibilità di sfruttare i 42 km di autonomia in modalità full electric proposti dal SUV ibrido. All’arrivo, gli ospiti hanno ricevuto un’anteprima di dove avrebbero dormito la notte mentre si godevano una passeggiata sul tetto dell’O2. Dopodiché hanno cenato prima di dirigersi verso la loro stanza del Renegade Motel.

Damien Dally, country manager di Jeep UK, ha dichiarato: “Creando il primo motel sospeso al mondo con campeggio urbano sul tetto dell’O2, stiamo offrendo ai britannici un’opportunità unica di vedere e godersi Londra da un nuovo ed entusiasmante punto di osservazione. Non ci fermeremo qui. Con il nostro Renegade Roof Top Motel stiamo programmando un tour in altre amate città del Regno Unito per offrire panorami ancora più spettacolari“.

