Jeep Wrangler 4xe: NHTSA avvia un’indagine sulle perdite di potenza

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine sulle preoccupazioni relative ai veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) Jeep Wrangler Unlimited 4xe dal 2021 al 2024 che hanno subito una perdita di potenza motrice. Questa indagine, guidata dall’Office of Defects Investigation (ODI) della NHTSA, segue le segnalazioni di 68 questionari del proprietario del veicolo (VOQ) riguardanti incidenti causati da perdita di potenza nei modelli Wrangler 4xe dal 2021 al 2024.

Sarebbero 68 gli incidenti che hanno coinvolto una Jeep Wrangler 4xe per perdita di forza motrice

Il problema sembra estendersi oltre i veicoli precedentemente trattati dal richiamo 22V-865 di Stellantis, che mirava a risolvere i problemi di spegnimento del motore in specifiche unità di Jeep Wrangler 4xe dal 2021 al 2023. Nonostante questo richiamo, sono emersi reclami che indicano casi di perdita di potenza sia dopo l’applicazione del rimedio del richiamo sia in veicoli non coperti dall’ambito del richiamo iniziale.

In risposta a queste segnalazioni, l’ODI ha avviato una Recall Query (RQ) per valutare la gravità e l’entità del presunto difetto nei veicoli Wrangler 4xe esclusi dal richiamo 22V-865. L’indagine mira anche a valutare l’efficacia del richiamo nell’affrontare i problemi di fondo che causano la perdita di potenza. Secondo i dati dell’anno scorso, Jeep ha venduto circa 67.000 unità del Jeep Wrangler 4xe solo negli Stati Uniti, pari al 43 per cento delle vendite totali del modello.

Stellantis non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’inchiesta. Si consiglia ai proprietari dei veicoli interessati di tenersi informati tramite le comunicazioni ufficiali di Jeep e della NHTSA in merito a eventuali sviluppi o azioni richieste. Con l’avanzare dell’inchiesta, verranno forniti ulteriori aggiornamenti per chiarire la natura del problema e le eventuali misure che potrebbero essere adottate per risolverlo.

Per ora, i proprietari di Jeep Wrangler 4xe che riscontrano problemi di perdita di potenza sono invitati a segnalare i propri problemi al servizio clienti Jeep al numero 1-800-853-1403 o alla hotline per la sicurezza dei veicoli della NHTSA al numero 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153) oppure a visitare il sito www.nhtsa.gov per contribuire alle indagini in corso e garantire una risoluzione completa.