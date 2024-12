Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia: lo Stellantis premium Cluster chiude l’anno nella Top 8 del mercato spagnolo

Nel pianeta automobilistico, l’unione di tre nomi con tante leggende alle spalle come Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia è da sempre sinonimo di prodotti innovativi, design radicale e alte prestazioni e sensazioni. Tre modi di intendere il lusso in automobile che stanno trovando una nutrita schiera di adepti che cercano qualcosa di diverso dal convenzionale nell’auto premium e che preparano un 2025 con interessanti novità.

Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia, lo Stellantis Premium Cluster arriva all’ultimo mese del 2024 con una quota di mercato pari a 3 ,8% in Spagna

A pochi giorni dalla fine del 2024, lo Stellantis Premium Cluster è all’ottavo posto nel mercato premium spagnolo. DS Automobiles, ottavo con 3.721 immatricolazioni, Alfa Romeo, decimo con 2.569, insieme a Lancia, collocano Stellantis come l’ottavo gruppo più importante nel segmento premium di quel Paese, con 6.614 unità immatricolate tra gennaio e novembre, pari al 3,8% di quota.

L’ambiziosa strategia di elettrificazione dei marchi premium di Stellantis si riflette nella classifica. Le versioni ibride plug-in della DS 7 la collocano al quarto posto in questa categoria, con 713 immatricolazioni e una penetrazione dell’11,1%, mentre l’Alfa Romeo Tonale è in sesta posizione con 232 vetture immatricolate e una quota di mercato del 3,6%.

L’arrivo dell’Alfa Romeo Junior nel segmento dei B-SUV Premium ha riscosso un grande successo sia tra gli “alfisti” più veterani, sia tra coloro che cominciano a scoprire il DNA sportivo del “Biscione”. Questo modello, che raggiunge una categoria essenziale del mercato, sta vivendo una vera e propria febbre con più di 1.000 ordini nella rete di concessionari Alfa Romeo in Spagna negli ultimi due mesi. Un successo totale per la prima Alfa Romeo con alternative 100% elettriche che fa presagire il meglio per il 2025, anno in cui debutterà una nuova versione 4×4 con la quale approfondirà il suo aspetto più SUV.

Per modello, l’Alfa Romeo Tonale è stata la più venduta del Biscione, con 1.314 unità immatricolate tra gennaio e novembre, che rappresentano il 51% delle vendite del marchio in Spagna. Segue in classifica l’Alfa Romeo Stelvio, con 801 unità immatricolate, il 31% del totale. Per Alfa Romeo il 2025 segnerà l’arrivo del suo primo modello con autonomia 100% elettrica, oltre a serie speciali ad alte prestazioni ed equipaggiamenti esclusivi.

Il 2025 sarà un anno molto speciale per DS Automobiles. Il 3 marzo segnerà i 10 anni dall’inizio del suo viaggio come marchio indipendente, con la sua presentazione al Salone di Ginevra 2015. Nello stesso giorno in cui compirà dieci anni, si apriranno gli ordini per la sua nuova ammiraglia, DS Nº8 , un modello pensato per essere una vera rivoluzione nel segmento premium che includerà a catalogo tre motori 100% elettrici ad alte prestazioni e fino a 750 km di autonomia, con potenze di 230 CV, 245 CV e 350 CV. Nei prossimi mesi, inoltre, verrà svelata la Nuova DS 4, che avrà una versione a “emissioni zero”, e un modello di cui verranno annunciati i dettagli.

Per quanto riguarda la gamma, è previsto l’arrivo della Edition France, con finiture che rivendicano il “savoir-faire” del lusso francese, e una nuova collezione “Extraordinary Travels” al top di gamma. Sarà una nuova pagina nella storia di successo di DS Automobiles in Spagna, con 27.800 veicoli venduti dal lancio del marchio. Il modello di maggior successo in tutta questa traiettoria è la DS 7, con 18.830 immatricolazioni da aprile 2018, seguita dalla DS 3, con 5.100 unità immatricolate da marzo 2019. Da parte sua, la DS 4 ha accumulato 3.600 immatricolazioni da dicembre 2021. la DS 9.270 fin dal suo lancio nel giugno dello stesso anno.

Per quanto riguarda i risultati 2024, vale la pena sottolineare l’ottima salute della DS 7, che rappresenta oltre il 60% delle immatricolazioni del marchio in Spagna, seguita dalla DS 4, con il 20% e dalla DS 3, con il 13%. L’elettrificazione mantiene un peso importante con il lancio delle versioni Ibride da 136 CV di DS 3 e DS 4. La Collezione Antoine de Saint-Exupéry, che rende omaggio all’autore de “Il Piccolo Principe” con finiture di alta gamma direttamente ispirate nel mondo dell’aviazione, è stato un successo: rappresenta il 21% delle vendite.

Oltre ad Alfa Romeo e DS anche per Lancia, che il 27 novembre ha festeggiato il suo 118° anniversario, il 2024 è stato l’anno del rilancio con l’arrivo della Lancia Ypsilon, un modello innovativo, ma con strizzi d’occhio a grandi miti come la Stratos, la Delta o la Flaminia, che posiziona ancora una volta il marchio come grande ambasciatore dell’eleganza italiana nel mondo automobilistico.

È solo il primo passo di una strategia che prevede molte sorprese e punti di forza. Nel 2025 arriverà la Lancia Ypsilon HF, la versione più dinamica di questo modello, con la quale tornerà ai Rally, e che offrirà, nella sua gamma standard, sensazioni ad alta tensione con una motorizzazione 100% elettrica. La nuova generazione della Lancia Gamma arriverà nel 2026 come modello 100% elettrico.

Per quanto riguarda la rete commerciale in Spagna, Paese in cui gode da sempre di una buona immagine di marca, Lancia chiude l’anno con 10 showroom premium Casa Lancia nelle principali aree metropolitane, a cui si aggiungeranno altri 10 punti vendita nel corso del 2025. Dunque per Alfa Romeo, DS e Lancia ottime notizie dalla Spagna.