Nuova Lancia Ypsilon: già oltre 11 mila ordini dal lancio

Nei giorni scorsi vi abbiamo scritto che a novembre la nuova Lancia Ypsilon si è ben comportata in Italia mentre in Europa le cose sono andate meno bene. A proposito di ciò oggi si registra una sorta di risposta indiretta da parte di Lancia in un comunicato ufficiale in cui si parla dell’imminente avvio della produzione della nuova Lancia Gamma a Melfi in versione ibrida ed elettrica.

Sono oltre 11 mila gli ordini in Europa per la nuova Lancia Ypsilon dal giorno del lancio sul mercato

In questo comunicato Lancia ha scritto che la nuova Lancia Ypsilon presentata ufficialmente a Milano lo scorso 14 febbraio, ha ricevuto un’accoglienza calorosa sia dal pubblico che dalla critica, confermando il grande interesse per il rilancio del marchio. Questo modello rappresenta il primo passo concreto della nuova era di Lancia e si distingue per le sue caratteristiche all’avanguardia, posizionandosi come riferimento nel suo segmento grazie a un mix di versatilità, efficienza e attenzione all’ambiente.

Progettata, sviluppata e realizzata a Torino, la nuova Lancia Ypsilon è stata concepita per soddisfare le esigenze di una clientela moderna, che privilegia scelte sostenibili senza rinunciare al comfort e al design italiano. Sempre secondo quanto riportato dalla stessa Lancia, dalla presentazione ad oggi, la nuova vettura ha già raggiunto un importante traguardo, con oltre 11.000 ordini raccolti in pochi mesi. Questo dato rappresenta una conferma del successo del progetto e dimostra che il percorso intrapreso da Lancia è in linea con le aspettative dei consumatori.

Insomma numeri di tutto rispetto per la vettura che segna il ritorno di Lancia in Europa in attesa del lancio nei prossimi anni delle nuove Lancia Gamma e Lancia Delta.