Nuova Lancia Gamma: prezzi da oltre 50 mila euro

Ieri è stato svelato il piano dettagliato di Stellantis per i prossimi anni, e tra i modelli previsti in produzione nel nostro paese spicca la nuova Lancia Gamma. Sebbene non ci siano grosse novità, la vera sorpresa riguarda il fatto che la nuova fastback del marchio torinese sarà sia ibrida che elettrica, un’innovazione che segna un passo importante per la vettura, la cui uscita è prevista nel 2026. Dopo il successo della nuova Lancia Ypsilon, che sta ottenendo ottimi risultati in Italia ma un po’ meno all’estero, Lancia punta tutto sulla sua futura ammiraglia per continuare la sua rinascita. Il debutto della vettura dovrebbe avvenire nel 2025, con l’intento di generare grande attesa in vista della commercializzazione, fissata per il 2026.

La nuova Lancia Gamma sarà sia ibrida che elettrica, i prezzi partiranno da 50 mila euro?

La nuova Lancia Gamma, che qui vi mostriamo in un recentissimo render pubblicato dal sito francese auto-moto, sarà sostanzialmente una “gemella” della DS 8, presentata la settimana scorsa, e prodotta sulla piattaforma STLA Medium nello stabilimento di Melfi, proprio come la Gamma. Questa vettura avrà una lunghezza compresa tra i 4,7 e i 4,8 metri, con una carrozzeria fastback leggermente rialzata, e sarà dotata di un sistema di propulsione elettrico, ma con la possibilità anche di una versione ibrida. Sebbene i dettagli sul motore non siano ancora definiti, è probabile che venga offerta una variante PHEV, una plug-in hybrid con motore da circa 195 cavalli e un’autonomia in modalità elettrica di circa 90 km.

Per quanto riguarda i prezzi della nuova Lancia Gamma dalla Francia ipotizzano che la versione entry level forse con motore PHEV potrebbe partire da circa 55 mila euro mentre l’elettrica costerà almeno 65 mila euro. Non è da escludere la presenza di una Mild Hybrid più economica. In quel caso si partirebbe da poco meno di 50 mila euro. Insomma prezzi sicuramente non alla portata di tutti ma in linea con quelli di un brand premium come Stellantis ha deciso di considerare Lancia.