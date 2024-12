Nuova Lancia Delta: la versione termica potrebbe regalare enormi soddisfazioni

Nuova Lancia Delta sarà una delle prossime novità per la gamma di Lancia secondo quanto confermato dal CEO del brand premium di Stellantis Luca Napolitano. A quanto pare il suo debutto è previsto nel 2028 anche se di recente sono trapelate voci che parlano di un leggero slittamento del suo lancio agli inizi del 2029. Sempre secondo le ultime indiscrezioni l’auto potrebbe cambiare piattaforma e usare la STLA Small che sarà capace di ospitare vetture fino a 4,5 metri di lunghezza.

Nuova Lancia Delta: il possibile arrivo di un motore termico fa sognare i numerosi fan dell’iconico modello

Si dice anche che la nuova Lancia Delta avrà uno stile immediatamente riconoscibile rimanendo fedele al suo DNA con un design geometrico, muscolare e sportivo al massimo. Sempre a proposito di quanto è emerso di recente, si dice che l’auto dovrebbe essere solo elettrica al 100 per cento. Tuttavia le stesse voci non escludono del tutto la possibilità che alla fine venga lanciata anche una versione termica con motore ibrido dato che la piattaforma scelta ben si presta anche a questo tipo di motorizzazione.

Se ciò dovesse avvenire siamo sicuri che la versione termica della nuova Lancia Delta potrebbe regalare enormi soddisfazioni ai numerosi fan che ancora oggi il famoso modello vanta in tutto il mondo e che siamo sicuri gradirebbero e non poco poter mettere le mani su una versione termica della futura generazione dell’iconico modello di Lancia.

Ricordiamo che la nuova Lancia Delta nei propositi del brand sarà il modello più sportivo della gamma che comprenderà anche Ypsilon e Gamma. La vettura sarà dotata anche di una versione HF che potrebbe stupire per le sue prestazioni. Non è chiaro al momento se sarà proprio questa la versione ibrida oppure no. Molto probabilmente questa auto potrebbe segnare il ritorno di Lancia nel WRC. Al momento però non ci sono ancora notizie certe in proposito.