Nuova Lancia Ypsilon: inizio difficile in Europa per la prima auto della nuova era del brand

Come sappiamo Lancia è tornata in Europa dopo molti anni di assenza con la nuova Lancia Ypsilon che ha messo piede in alcuni mercati selezionati. La vettura è presente solo da pochi mesi in alcuni paesi mentre in altri deve ancora arrivare. Quindi si tratta di risultati molto parziali. Come evidenzia bene il sito ItalPassion.fr l’Italia si conferma il primo mercato per il modello che il mese scorso è riuscito ad immatricolare nel nostro paese 812 unità.

A novembre 2024 la nuova Lancia Ypsilon ha faticato al di fuori dell’Italia

Ben diversa la situazione negli altri paesi europei in cui il modello viene venduto. In Francia, la Lancia Ypsilon ha totalizzato solo 22 immatricolazioni nel mese di novembre, portando il totale delle vendite da aprile, mese del suo lancio, a 121 unità. I risultati sono stati ancor meno soddisfacenti in altri Paesi europei: in Spagna, sono state registrate appena 13 immatricolazioni a novembre, mentre in Belgio il numero è ancora più basso, fermandosi a sole 11 vendite. Nei Paesi Bassi, le performance sono state leggermente migliori, con 25 immatricolazioni nel medesimo periodo. È importante sottolineare che la nuova Lancia Ypsilon non è ancora disponibile in tutti i mercati europei, con la Germania che non ha ancora visto l’arrivo della vettura sul proprio mercato.

Dunque è ancora presto per fare bilanci ma forse ci si aspettava qualcosina in più per il ritorno di Lancia. Ovviamente influisce il fatto che i prezzi rispetto al vecchio modello sono decisamente più elevati e anche l’assenza del brand italiano da questi paesi per molti anni di certo non favorisce le vendite del nuovo modello. Il 2025 sarà in proposito un anno decisivo per capire le ambizioni di Lancia in chiave europea in attesa dell’arrivo delle altre due auto che comporranno la sua gamma e che vedremo nel 2026 e nel 2028: nuova Lancia Gamma e nuova Lancia Delta. La prima sarà prodotta a Melfi in Italia, la seconda ancora non si sa.