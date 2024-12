Alfa Romeo protagonista al Salone di Bruxelles 2025

Alfa Romeo sarà presente al 101 ° Salone dell’automobile di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio 2025, con due anteprime mondiali: l’affascinante serie speciale Intensa e la nuovissima Junior Ibrida Q4. È il massimo esempio della determinazione e dell’audacia del marchio globale italiano, che si prepara ora a vivere un 2025 molto intenso ed emozionante con il lancio di un’ampia gamma di importanti novità, pronte ad entusiasmare gli appassionati Alfisti di tutto il mondo.

Alfa Romeo annuncia la sua partecipazione al Salone dell’automobile di Bruxelles, che si terrà dal 10 al 19 gennaio 2025

Riflettori puntati sui debutti di Tonale e Stelvio Intensa, che rappresentano la nuova serie speciale Intensa, disponibile su tutta la gamma, che rende omaggio all’identità del brand attraverso contenuti e dettagli esclusivi, uniti alle migliori soluzioni tecnologiche per offrire un’esperienza di guida unica. Stelvio e Tonale Intensa saranno esposti al salone, due modelli ricchi di fascino, destinati ad incuriosire i visitatori ed emozionare gli appassionati del brand.

Debutterà a livello internazionale anche Junior Q4, che completerà la gamma più ampia del segmento . Disponibile sulla versione Ibrida, che rappresenta la sportività quotidiana di Alfa Romeo in chiave urbana, il nuovo modello è dotato di due motori elettrici: uno posizionato sull’asse anteriore, integrato nel cambio automatico a doppia frizione a sei marce; il secondo montato sull’asse posteriore, assicurando la trazione su tutte e quattro le ruote ma senza collegamento fisico tra asse anteriore e posteriore. Questa configurazione consente una distribuzione ottimale della coppia e garantisce un’eccellente trazione in tutte le condizioni di guida.

Da non perdere sullo stand “Italian Premiere”, l’Alfa Romeo Junior 280 Veloce, la versione più performante che incarna l’attitudine sportiva del marchio, in una vettura compatta. Si basa sulla consueta formula Alfa Romeo, abbinando la sua proverbiale eccellenza, la migliore dinamica di guida della categoria, soluzioni tecnologiche e motoristiche al top del segmento a un design estremamente caratterizzante, inconfondibilmente opera del Centro Stile Alfa Romeo.

Molta ammirazione è prevista per la nuova 33 Stradale, un’autentica opera d’arte in movimento, frutto del perfetto connubio tra bellezza e tecnologia. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, secondo un processo artigianale unico, la nuova coupé due posti rende omaggio alla sua antenata del 1967, l’auto considerata da molti una delle più belle di sempre, e porta il marchio della nobile sportività italiana dal 1910 nella sua nuova era di sport efficienti. Poche settimane fa è stata consegnata la prima delle 33 unità.

Alfa Romeo presenta la nuova Serie Speciale “Intensa”, disponibile su tutta la gamma e caratterizzata da esclusivi interventi di design per celebrare l’identità di un brand dall’attitudine forte, audace e viscerale. Disponibile su Giulia, Stelvio, Tonale e Junior, la nuova serie speciale Intensa offre una nuova, caratterizzante prospettiva su tutti i modelli della gamma, con la capacità attraverso i dettagli di esprimere con forza l’attitudine di un brand, la sua tradizione storica e la sua vision.

La storia di Alfa Romeo è caratterizzata da innovazioni tecniche, sportività e identità nazionale. Dalle prime vittorie nelle competizioni automobilistiche alla tecnologia all’avanguardia, l’attenzione è sempre stata rivolta all’intensità della ricerca e dello sviluppo. Proprio come guidare un’Alfa Romeo è un’esperienza intensa, grazie alla combinazione di dinamica di guida, agilità e rapporto uomo-macchina. Il risultato è un piacere di guida che pochi altri marchi possono eguagliare. L’ampia ricchezza di storia del marchio, che risale al 1910, è anche ricca di momenti che possono essere definiti intensi, dalle sfide economiche e industriali alle grandi vittorie sportive. Ogni fase della sua evoluzione ha contribuito a costruire un’identità forte e passionale, incarnando la cultura e lo stile di vita italiani. L’intensità è quindi un filo conduttore che attraversa tutta la storia di Alfa Romeo, rendendolo un marchio unico e amato in tutto il mondo.

Lo spirito di questa serie speciale è pienamente racchiuso nelle celebri parole di Orazio Satta Puliga, direttore tecnico dell’Alfa Romeo dalla fine della seconda guerra mondiale: “Alfa Romeo non è solo una fabbrica di automobili: le sue auto sono qualcosa di più di modelli costruiti in modo convenzionale. È una specie di malattia, l’entusiasmo per un mezzo di trasporto. È uno stile di vita, un modo molto speciale di creare un veicolo a motore. Qualcosa che resiste alle definizioni. I suoi componenti sono come quei tratti irrazionali dello spirito umano che non possono essere spiegati con una terminologia logica”. Questa citazione cattura l’anima stessa del marchio Alfa Romeo e si riflette pienamente nella nuova serie speciale INTENSA, dove ogni dettaglio è stato progettato per incarnare questa filosofia e offrire un’esperienza unica e indimenticabile, rendendo omaggio a una storia leggendaria che ora guarda al futuro della mobilità.

Le versioni Intensa di Alfa Romeo, presentate per Tonale, Stelvio, Giulia e Junior, offrono un design esclusivo e tecnologie avanzate. La Tonale Intensa è caratterizzata da cerchi in lega bicolore da 20″ e dettagli in Dark Miron, con esterni sportivi e interni raffinati, tra cui sedili in Alcantara nera e finiture in cuoio. È dotata di sospensioni elettroniche, guida assistita di livello 2, impianto audio Harman Kardon e sedili riscaldati con memorie di regolazione.

La Stelvio Intensa presenta cerchi da 20″, pinze freno nere con accenti oro, e sedili sportivi in pelle. Equipaggiata con sospensioni dinamiche, è disponibile con motori benzina e diesel, tra cui il turbo da 280 CV. La Giulia Intensa si distingue per cerchi da 19″ e un interno elegante in pelle con dettagli in cuoio, oltre a un sistema di infotainment avanzato e motori da 280 CV. Infine, la Junior Intensa offre cerchi da 18″, dettagli oro, e un interno elegante con cuciture beige, disponibile in versione ibrida e elettrica, con motorizzazioni fino a 156 CV. Tutti i modelli presentano una combinazione di sportività e raffinatezza tipica del marchio Alfa Romeo, con una particolare attenzione alla qualità dei materiali e alle dotazioni tecnologiche.

Al Salone dell’automobile di Bruxelles, Alfa Romeo è orgogliosa di presentare la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, una vettura che ridefinisce gli standard del segmento Premium B-SUV, per offrire la gamma più completa sul mercato. I suoi clienti avranno totale libertà di scegliere tra le versioni 100% elettriche da 280 o 156 CV e le due versioni ibride da 136 CV, ora anche con trazione integrale.

Dotata di un sistema ibrido da 48 V, che combina un motore turbo da 1,2 litri con 136 CV e due motori elettrici da 21 kW, Junior Q4 è progettata per offrire una guida sicura e ad alte prestazioni in tutte le condizioni, soprattutto in caso di scarsa aderenza. La trazione integrale è un fattore essenziale per un marchio Premium come Alfa Romeo e la Q4 ha un modo intelligente per fornirla, utilizzando il sistema Power Looping Technology per assicurarsi che funzioni anche con la batteria scarica.

La nuova Junior Ibrida Q4 è perfetta anche per una clientela eterogenea: dagli amanti degli sport invernali ed estivi agli amanti della trazione integrale. La vettura è stata progettata per soddisfare le esigenze di chi desidera la massima versatilità, per affrontare con agilità sia i percorsi cittadini che le deviazioni su terreni meno confortevoli in tutta sicurezza. Con la sua versatilità e le sue prestazioni, Junior Q4 è una scelta naturale per chi cerca un’auto in grado di adattarsi a ogni esigenza di guida.

Nello specifico, il selettore DNA di Alfa Romeo consente al conducente di adattare le prestazioni del veicolo alle diverse esigenze di guida: la modalità “Dynamic” offre un’esperienza di guida sportiva con la massima potenza, mentre la modalità “Natural” è ideale per l’uso quotidiano. La modalità “Q4” è pensata per condizioni di bassa aderenza, garantendo sempre la massima sicurezza e controllo. La modalità “Advanced Efficiency” ottimizza i consumi e offre una guida fluida, perfetta per massimizzare l’efficienza energetica.

Junior Ibrida Q4 è dotata di sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, progettate per garantire il massimo comfort nella guida quotidiana e migliorare la trazione in tutte le condizioni stradali. Questo sistema di sospensioni avanzato offre una maggiore capacità di assorbire le irregolarità del terreno, garantendo un comfort superiore per tutti gli occupanti e un’eccellente maneggevolezza. Il sistema Q4 si attiva automaticamente in base alle condizioni di aderenza e alla pendenza della strada, assicurando che la trazione integrale sia sempre disponibile utilizzando la tecnologia Power Looping, affinché l’auto mantenga la trazione integrale anche con la batteria scarica.

L’Alfa Romeo Junior 280 Veloce incarna l’attitudine sportiva del marchio, in una vettura compatta. Si basa sulla consueta formula Alfa Romeo, abbinando la sua proverbiale eccellenza – perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida best-in-class, soluzioni tecnologiche e motoristiche leader del segmento – a quel design distintivo tipico della tradizione stilistica del marchio.

Questa versione offre un’agilità leader nel segmento e una tenuta di strada di prima categoria, rese possibili anche da due soluzioni tecniche presentate in anteprima mondiale e che debuttano sulla Junior Veloce: il nuovo motore elettrico da 280 CV/207 kW e il differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di quarta generazione.

Per realizzare un sogno, l’ingrediente essenziale è una buona dose di coraggio e un pizzico di sana follia. È la stessa ricetta di quella che molti considerano una delle auto più belle di sempre: la 33 Stradale, lanciata nel 1967. Oggi, con la stessa audacia e visione, il team Alfa Romeo ha progettato e sviluppato la nuova 33 Stradale, un’autentica opera d’arte in movimento, frutto del perfetto connubio tra bellezza e tecnologia. Prodotta in soli 33 esclusivi esemplari, secondo un processo artigianale unico, la nuova coupé “due posti” coniuga l’heritage e il futuro del brand, diventando simbolo della nobile sportività italiana.

Il suo obiettivo è quello di offrire l’esperienza di guida più emozionante e il fascino immortale di un’icona a una ristretta cerchia di appassionati, che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio. La nuova 33 Stradale è stata creata nella neonata “Bottega” Alfa Romeo, dove i designer, gli ingegneri e gli storici del marchio hanno prima ascoltato i potenziali acquirenti, quindi hanno prodotto insieme l’auto, esattamente nello stesso modo delle boutique artigianali rinascimentali e delle officine degli anni ’60 dei rinomati carrozzieri italiani.