La nuova Junior Ibrida debutta in un altro mercato

È ora disponibile in Portogallo la nuova Junior Ibrida da 136 cavalli, l’esclusiva versione che sintetizza sportività, tecnologia e comfort. Disponibile anche con motore elettrico da 156 CV, il brand italiano globale scommette sulla nuova versione Ibrida per confermare la propria capacità di soddisfare i propri clienti, lasciando loro totale libertà di scegliere la configurazione che meglio risponde alle proprie esigenze di mobilità e ai gusti personali, senza rinunciare ai valori di sportività ed efficienza insiti nel DNA Alfa Romeo.

Dopo il debutto internazionale al Mondial de l’Auto di Parigi, la nuova Junior Ibrida da 136 CV arriva in Portogallo

In particolare, la nuova Junior Ibrida Speciale propone un’architettura ibrida VGT (Variable-Geometry Turbo) da 136 cavalli e 48V. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un motore elettrico da 21 kW integrato nell’innovativo cambio doppia frizione a 6 rapporti, che collabora con inverter e centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza. La Junior Ibrida offre quindi un’esperienza di guida estremamente fluida per spostarsi in città in modalità elettrica per oltre il 50% del tempo. La guida elettrica è garantita non solo durante le manovre di parcheggio o a bassa velocità in ambito urbano, ma anche fuori città con una ricarica limitata fino a 150 km/h.

In termini estetici, la nuova Junior Ibrida si distingue anche per la nuova reinterpretazione dello stemma “Leggenda”, che enfatizza il design sportivo di questo oggetto moderno e unico, capace di creare un legame emotivo immediato basato su un rapporto simbiotico uomo-macchina. Per Alfa Romeo l’automobile è e continua ad essere un prodotto emozionante da vivere con passione e coinvolgimento. La nuova Alfa Romeo Junior Ibrida è proposta in Portogallo a partire da 29.500 euro, oppure da 299 euro/mese nel finanziamento privato Easy Plan Santander, nonché da 395 euro/mese + IVA nel noleggio Leasys per aziende