Fiat Grande Panda: in Francia primo contatto coi clienti

La Fiat Grande Panda ha avviato un tour attraverso le concessionarie del marchio in tutta la Francia, un’iniziativa pensata per favorire un primo contatto diretto con i clienti. Da diverse settimane, la rete Fiat France sta organizzando serate speciali dedicate alla scoperta di questo nuovo modello, rivolte sia ai clienti più fedeli che a potenziali acquirenti. La vettura è disponibile in una versione completamente elettrica, oltre che in un’opzione con tecnologia ibrida leggera.

Fiat Grande Panda: In Francia la vettura inizia ad essere esposta nelle concessionarie del brand

Nel corso del tour, la nuova generazione della Fiat Panda è stata presentata in numerosi punti vendita, tra cui il gruppo Bernard a Épernay, il gruppo Riester a Mareuil-lès-Meaux, oltre a Hess Automobiles nelle sedi di Strasburgo e Colmar. Altri eventi hanno avuto luogo presso Tunesi Automobiles a Bourgoin-Jallieu, il Gruppo Vauban a Saint-Brice-sous-Forêt e il Gruppo Cazes a Bergerac e Marmande. La vettura è stata esposta anche presso molte altre concessionarie in tutta la Francia, senza dimenticare i punti vendita della rete Stellantis & You, ben distribuiti sul territorio.

Mentre è appena iniziata la fase di formazione dedicata ai venditori Fiat, è già confermato che la nuova Fiat Grande Panda sarà una delle protagoniste dei tradizionali open day che si terranno nel mese di gennaio 2025. Questo modello rappresenta una novità importante per il marchio e punta a conquistare un’ampia fetta di pubblico. Con una lunghezza di 3,99 metri, la nuova Fiat Grande Panda è stata sviluppata sulla piattaforma “smart car” di Stellantis, la stessa utilizzata per la sua stretta parente, la Citroën ë-C3.

Oltre a condividere con quest’ultima il motore elettrico da 83 kW (113 CV), la Grande Panda è equipaggiata con una batteria LFP da 44 kWh, che assicura un ottimo compromesso tra autonomia e costi contenuti. La city car elettrica, pensata per essere accessibile ed efficiente, viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac, situato in Serbia, mentre non è coinvolto lo stabilimento Stellantis di Trnava, in Slovacchia.

In Francia, i prezzi per questa nuova vettura nella variante elettricva partono da 24.900 euro per la versione base “Red”, mentre per la versione più completa “La Prima” il prezzo sale a 27.900 euro. Con queste due opzioni di allestimento, Fiat punta a soddisfare diverse esigenze, offrendo un modello che combina innovazione, sostenibilità e un prezzo competitivo.