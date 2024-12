Fiat Grande Panda: avvistata in strada in total black a pochi giorni dall’apertura degli ordini

Siamo ormai a poche settimane o giorni dall’apertura in Italia degli ordini per Fiat Grande Panda, quanto meno nella versione elettrica. Infatti il debutto dovrebbe avvenire a gennaio 2025 secondo le ultime indiscrezioni. Come sta avvenendo in altri paesi dove l’auto è già arrivata, il debutto toccherà alla versione completamente elettrica, mentre per l’ibrida entry level si dovrà aspettare ancora un po’ di tempo, forse fino alla prossima estate.

Fiat Grande Panda: eccola in total black a pochi giorni dall’apertura degli ordini in Italia

Nel frattempo Fiat Grande Panda è stata avvistata di nuovo in strada come si evince dalle immagini che vi mostriamo realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. Qui possiamo vedere la vettura di Fiat che come sappiamo è stata presentata lo scorso 11 luglio a Torino. Il prototipo fotografato è la versione in totale black che è stata apprezzata da molti nei precedenti avvistamenti. Questo sarà uno dei colori previsti per la vettura che come sappiamo viene prodotta su piattaforma smart car presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia.

Il prezzo di Fiat Grande Panda non è ancora stato confermato ufficialmente, ma si prevede che sarà molto simile a quello della sua versione gemella Citroen C3. Si stima che la versione elettrica di base avrà un prezzo intorno ai 24.000-25.000 euro, mentre il modello ibrido dovrebbe partire da una cifra che potrebbe partire da poco meno di 20 mila euro.

Ovviamente la curiosità di vedere come questa auto sarà accolta sul mercato auto italiano è forte. Questo non soltanto tra gli appassionati ma anche tra gli stessi addetti ai lavori curiosi di vedere come i clienti di un mercato che da sempre premia le auto di Fiat reagiranno all’arrivo di un modello di questo tipo che sulla carta dovrebbe riuscire ad ottenere ottimi risultati collocandosi in un segmento di mercato tra i più “caldi” e con un rapporto qualità prezzo decisamente molto ma molto interessante.