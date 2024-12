Alfa Romeo al prestigioso “Winter Gala” di Forbes Italia

Ieri sera si è tenuto l’esclusivo evento “Winter Gala 2024” organizzato da Forbes Italia, che ha visto la partecipazione dei protagonisti delle prestigiose liste Forbes. La serata, ricca di fascino e raffinatezza, ha avuto luogo presso il magnifico Palazzo Brancaccio di Roma, creando una combinazione perfetta tra la storicità dell’edificio e l’eleganza del mondo contemporaneo. L’atmosfera dell’evento è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di tre autentici capolavori del marchio Alfa Romeo, simbolo dell’eccellenza automobilistica italiana a livello globale. In mostra c’erano la Junior Elettrica 280 Veloce, insieme a due esemplari esclusivi della Giulia e dello Stelvio, appartenenti alla serie speciale limitata Quadrifoglio Super Sport, che hanno catturato l’attenzione dei presenti, contribuendo a rendere la serata ancora più speciale e indimenticabile.

Junior Veloce 280 e la serie speciale Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport protagoniste al Winter Gala 2024 di Forbes

La Junior Veloce 280 rappresenta l’essenza più sportiva e dinamica del marchio Alfa Romeo, racchiusa in una dimensione compatta e agile. Questo modello nasce dalla tradizione distintiva di Alfa Romeo, che unisce l’eccellenza in vari ambiti: un perfetto equilibrio dei pesi, una dinamica di guida da vettura di altissimo livello, soluzioni motoristiche e tecnologiche di ultima generazione, e il design iconico che da sempre contraddistingue il marchio.

La versione Veloce 280 esprime al massimo queste caratteristiche, raggiungendo nuovi traguardi in termini di prestazioni, con un’agilità che la rende leader nel suo segmento e con un comportamento su strada che batte ogni altro competitor. Il merito di queste prestazioni straordinarie va anche alle innovazioni tecniche introdotte per la prima volta proprio con la Junior Veloce, tra cui il nuovo motore elettrico da 280 CV (207 kW) e l’avanzato differenziale autobloccante meccanico TorSen di quarta generazione, che migliora ulteriormente la performance e la manovrabilità della vettura. Queste novità fanno della Junior Veloce 280 una vera e propria pioniera nella sua categoria.

Alla “Forbes Winter Gala 2024” hanno preso parte anche i modelli Giulia Quadrifoglio Super Sport e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, edizioni limitate che rendono omaggio all’eredità sportiva di Alfa Romeo e celebrano la storica prima vittoria del marchio alla Mille Miglia del 1928, ottenuta con la leggendaria 6C 1500 Super Sport. Queste versioni speciali si caratterizzano per una reinterpretazione del celebre logo Quadrifoglio, che per la prima volta nella storia viene presentato con uno sfondo nero.

Questa scelta conferisce al simbolo una nuova intensità, accentuando ulteriormente l’aggressività e la personalità di un emblema che da sempre identifica le vetture Alfa Romeo più orientate alla performance. Le edizioni limitate Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono il risultato di un perfetto bilanciamento dei pesi, che garantisce una guida estremamente precisa e dinamica, rendendole un punto di riferimento assoluto per l’handling e le prestazioni nel loro segmento. Grazie a queste caratteristiche, questi modelli si pongono come esempi di eccellenza per chi cerca una vettura che non solo celebra la tradizione sportiva del marchio, ma anche le prestazioni ai massimi livelli.

Stefano Bressan, direttore marketing di Alfa Romeo in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere stati parte di questo evento esclusivo che celebra le eccellenze italiane, di fronte alle principali istituzioni del Paese e ai rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, dello spettacolo e della cultura nazionale. Le nostre creazioni meccaniche non solo hanno segnato la storia del design e dell’innovazione tecnologica nell’industria automobilistica italiana, ma vantano anche numerosi primati sportivi e vittorie internazionali che rispecchiano appieno il nostro DNA. Siamo fieramente un simbolo della passione sportiva italiana e desideriamo accompagnare i nostri clienti verso una nuova era di sportività efficiente nel XXI secolo, mantenendo sempre quell’attitudine audace che ci ha sempre contraddistinto.”