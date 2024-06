Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport: “The Dark Side of Sportiness”

“The Dark Side of Sportiness”, così Alfa Romeo caratterizza la propria serie speciale di modelli Quadrifoglio per Giulia e Stelvio. Verranno prodotte solo 275 esemplari dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport. Il numero delle Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport è limitato a 175.

Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928, vincitrice della Mille Miglia, dà il nome agli esclusivi modelli speciali

Alfa Romeo è il marchio di maggior successo nella storia della Mille Miglia, considerata la corsa su strada più impegnativa del mondo tra il 1927 e il 1957. In omaggio alla prima delle sue undici vittorie, il marchio ha lanciato due esclusivi modelli speciali: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport che ricordano l’Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport, con la stella dei Gran Premi Giuseppe Campari che vinse la Mille Miglia nel 1928.

La Mille Miglia si tiene ora ogni anno come rally di uniformità per auto d’epoca sul percorso originale. Anche i modelli storici dell’Alfa Romeo sono regolarmente tra i vincitori di questo evento. Per l’edizione 2024 sono stati accompagnati dai modelli speciali Super Sport per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Fedele al motto “The Dark Side of Sportiness”, la forte personalità dei due modelli speciali si esprime in dettagli di design scuri. Ciò include oltre ai cerchi, anche il rivestimento del tetto e i montanti, i finestrini posteriori oscurati, nonché la scritta specifica del modello e il logo Quadrifoglio di nuova concezione. Per la prima volta nei 100 anni di storia del Quadrifoglio, il colore bianco viene sostituito dal nero per lo sfondo del logo. Il quadrifoglio verde rimane invariato. Il cruscotto, il tunnel centrale e i pannelli delle porte sono realizzati esclusivamente in fibra di carbonio tinta rosso scuro con struttura in rilievo aperta. Il volante sportivo è rivestito in pelle e Alcantara, con cuciture nere ed elementi in fibra di carbonio che aggiungono accenti.

I modelli speciali Super Sport sono equipaggiati in modo particolarmente ricco. I componenti aggiuntivi includono l’impianto di scarico in titanio di Akrapovic con decorazioni in fibra di carbonio, sedili sportivi nel design Veloce con goffratura Super Sport, pinze dei freni verniciate di nero con scritta Alfa Romeo e altri dettagli della carrozzeria in fibra di carbonio (ad es. griglia del radiatore e calotte degli specchietti retrovisori esterni). L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport monta cerchi in lega leggera da 19 pollici con design classico. Sull’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono di serie i cerchi in lega da 21 pollici con design Prototipo.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport e Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono alimentate da motori a benzina V6 da 2,9 litri che producono 382 kW (520 CV). Il differenziale meccanico a slittamento limitato Alfa TM Q2 nell’asse posteriore ottimizza la trazione in ogni condizione di guida distribuendo in modo ottimale la coppia all’asse posteriore e garantisce sia alla berlina sportiva Giulia (trazione posteriore) che al performante SUV Stelvio (Alfa Q4 trazione integrale). trasferimento ottimale della potenza alla strada. L’utilizzo dell’alluminio per il motore e della fibra di carbonio per l’albero cardanico, lo spoiler e le minigonne laterali garantiscono una dinamica di guida ai massimi livelli.

L’equipaggiamento di serie delle versioni Quadrifoglio dell’Alfa Romeo Giulia e dell’Alfa Romeo Stelvio comprende, tra le altre cose, il telaio attivo Alfa Active Suspension, il controllo della dinamica di guida Alfa DNA con modalità RACE aggiuntiva e l’impianto frenante ad alte prestazioni dello specialista delle corse Brembo. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha anche il cofano in fibra di carbonio e lo splitter anteriore regolabile Alfa Active Aero Splitter, anch’esso in fibra di carbonio.